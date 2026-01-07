Samsung hủy kế hoạch dùng màn hình BOE trên Galaxy S27: Bài toán giữa chi phí và vị thế flagship Samsung được cho là đã từ bỏ việc sử dụng tấm nền OLED từ BOE cho thế hệ Galaxy S27 nhằm bảo vệ hình ảnh thương hiệu cao cấp và duy trì lợi thế công nghệ từ Samsung Display.

Samsung vừa có một quyết định mang tính chiến lược khi được cho là đã hủy bỏ kế hoạch sử dụng màn hình từ nhà cung cấp Trung Quốc BOE cho dòng Galaxy S27 sắp tới. Động thái này đánh dấu sự thay đổi bất ngờ so với các báo cáo trước đó về việc hãng muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Bài toán kinh tế 5 USD và sự trỗi dậy của BOE

Cách đây không lâu, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết Samsung đã tiến hành đàm phán sâu với BOE nhằm cung cấp tấm nền OLED cho Galaxy S27 Series. Mục tiêu chính của sự hợp tác này là nhằm giảm chi phí, khi mỗi tấm nền từ BOE được ước tính rẻ hơn khoảng 5 USD so với sản phẩm tương đương từ Samsung Display.

Samsung sẽ không sử dụng màn hình BOE cho dòng Galaxy S27

Việc đưa một nhà cung cấp Trung Quốc vào chuỗi cung ứng dòng S cao cấp vốn được xem là bước đi táo bạo. Trước đây, BOE chủ yếu chỉ cung cấp linh kiện cho các dòng máy phổ thông và tầm trung của Samsung. Tuy nhiên, sự thay đổi vào phút chót cho thấy Samsung vẫn chưa sẵn sàng đánh đổi lợi thế công nghệ cốt lõi lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Tại sao Samsung ưu tiên hàng nhà cho dòng flagship?

Theo giới phân tích tại Hàn Quốc, quyết định tiếp tục chọn Samsung Display làm đối tác độc quyền cho Galaxy S27 không đơn thuần nằm ở vấn đề kỹ thuật. Đây là một phần trong chiến lược bảo vệ định vị thương hiệu. Màn hình vốn là linh kiện quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt cho dòng Galaxy S so với các đối thủ trên thị trường.

Dòng Galaxy S27 sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Bên cạnh đó, việc sử dụng linh kiện nội bộ giúp Samsung duy trì sự kiểm soát tuyệt đối về chất lượng và tiến độ sản xuất. Một số nguồn tin nội bộ còn tiết lộ đã có những ý kiến phản đối quyết liệt từ lãnh đạo cấp cao của Samsung Electronics, lo ngại rằng việc phụ thuộc vào đối thủ Trung Quốc sẽ làm suy yếu năng lực cạnh tranh dài hạn của tập đoàn.

Kỳ vọng công nghệ trên thế hệ Galaxy S tiếp theo

Dù Galaxy S27 còn khá xa ngày ra mắt, nhưng những thông tin về việc tích hợp bộ nhớ UFS 5.0 siêu nhanh và sự xuất hiện của biến thể Galaxy S27 Pro đang khiến cộng đồng công nghệ chú ý. Việc giữ vững tấm nền Dynamic AMOLED từ Samsung Display hứa hẹn sẽ giúp thiết bị duy trì khả năng hiển thị xuất sắc, hỗ trợ tốt cho các tính năng AI và tối ưu thời lượng pin.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn phần cứng trên các dòng điện thoại cao cấp nhất hiện nay của Samsung, người dùng có thể tham khảo bảng thông số kỹ thuật của thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra dưới đây:

Đặc điểm Thông số kỹ thuật Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, độ phân giải 2K+ Camera chính 200MP, hỗ trợ zoom 100x và quay phim 8K Dung lượng pin 5000mAh, sạc nhanh 60W Tính năng khác Kháng nước IP68, hỗ trợ bút S Pen, Armor Aluminum

Nhìn chung, việc Samsung "quay xe" với BOE cho thấy hãng vẫn coi trọng chất lượng hiển thị và uy tín thương hiệu hơn là việc cắt giảm chi phí sản xuất trên dòng sản phẩm chủ lực của mình.