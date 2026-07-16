Samsung kết hợp cùng Spider-Man quảng bá Galaxy Z Fold8 trước ngày ra mắt Samsung vừa tung video quảng bá Galaxy Z Fold8 với sự góp mặt của Spider-Man nhằm khẳng định độ bền và tính linh hoạt của dòng điện thoại gập mới. Sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 7 sẽ là nơi mẫu flagship này chính thức lộ diện.

Samsung đã chính thức khởi động chiến dịch marketing quy mô lớn cho Galaxy Z Fold8, mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo, thông qua sự hợp tác chiến lược với bộ phim Spider-Man: Brand New Day của Sony Pictures. Động thái này không chỉ nhằm hâm nóng bầu không khí trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked mà còn gửi gắm những thông điệp kỹ thuật quan trọng về thiết kế của sản phẩm mới.

Chiến dịch quảng bá: Khi công nghệ hội ngộ siêu anh hùng

Trong bộ phim ngắn mới nhất do đạo diễn Kasra Farahani thực hiện, người xem được chứng kiến sự xuất hiện của Spider-Man cùng người bạn thân Ned Leeds (do nam diễn viên Jacob Batalon thủ vai). Đoạn phim xây dựng bối cảnh chàng siêu anh hùng liên tục làm hỏng các thiết bị di động trong quá trình chiến đấu, từ đó dẫn dắt đến sự cần thiết của một thiết bị bền bỉ và linh hoạt hơn.

Samsung nhá hàng Galaxy Z Fold8 trong video quảng cáo với người nhện

Dù không trực tiếp gọi tên, nhưng các chi tiết cài cắm trong video cho thấy thiết bị bí ẩn này chính là Galaxy Z Fold8. Điểm nhấn của chiến dịch là việc sử dụng công cụ "Spidey Tracker" trên thiết bị gập, minh chứng cho khả năng hỗ trợ đa nhiệm và xử lý dữ liệu thực tế trong các tình huống khắc nghiệt.

Phân tích thiết kế: Hướng tới trải nghiệm màn hình rộng hơn

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ và nội dung từ video quảng bá, Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ sở hữu một thiết kế mang tính đột phá về tỷ lệ hiển thị. Khác với các thế hệ tiền nhiệm thường bị nhận xét là có màn hình ngoài khá hẹp, mẫu flagship mới được cho là sẽ có thiết kế rộng rãi hơn, giúp việc sử dụng ở trạng thái đóng trở nên tự nhiên như một chiếc điện thoại thông thường.

Galaxy Z Fold8 sẽ là mẫu điện thoại gập rộng hoàn toàn mới của Samsung

Bên cạnh Galaxy Z Fold8, dòng Galaxy Z Flip cũng xuất hiện trong chiến dịch như một lựa chọn tối ưu cho sự gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ bền cần thiết. Việc kết nối hình ảnh sản phẩm với một siêu anh hùng hành động mạnh mẽ là cách Samsung khẳng định sự cải tiến về bản lề và vật liệu màn hình gập, vốn là những điểm yếu cố hữu của dòng máy này trong quá khứ.

Vị thế cạnh tranh trên thị trường điện thoại gập

Sự ra mắt của Galaxy Z Fold8 diễn ra trong bối cảnh thị trường điện thoại màn hình gập đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với sự góp mặt của nhiều đối thủ lớn. Việc Samsung đẩy mạnh marketing cho thấy quyết tâm giữ vững ngôi vương trong phân khúc cao cấp này.

Dưới đây là bảng so sánh thông số và giá tham khảo của một số mẫu điện thoại gập tiêu biểu đang có mặt trên thị trường để thấy rõ phân khúc mà Galaxy Z Fold8 sẽ đối đầu:

Tên sản phẩm Dung lượng RAM/ROM Giá tham khảo (VNĐ) Huawei Mate X7 16GB/512GB 42.990.000 HONOR Magic V5 16GB/512GB 42.990.000 Samsung Galaxy Z Fold7 12GB/256GB 40.990.000 OPPO Find N3 16GB/512GB 26.990.000 Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/256GB 22.990.000

Sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 22 tháng 7 tới đây sẽ là thời điểm quan trọng để người dùng xác nhận các thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy Z Fold8. Với sự kết hợp cùng Spider-Man, Samsung không chỉ bán một chiếc điện thoại, mà còn đang bán một tầm nhìn về thiết bị tương lai: linh hoạt, bền bỉ và đầy quyền năng.