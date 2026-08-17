Samsung lộ diện giao diện One UI 9.5 trên Galaxy S26 với loạt cải tiến mượt mà nâng cấp camera Bản cập nhật One UI 9.5 trên firmware Galaxy S26 mang đến nhiều tinh chỉnh đáng giá từ giao diện camera, màn hình vân tay cho tới hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà.

Giao diện One UI 9.5 vừa bất ngờ lộ diện thông qua dữ liệu firmware nội bộ của thế hệ Galaxy S26. Bản cập nhật này tập trung tối ưu hóa phản hồi hệ thống, tái thiết kế giao diện ứng dụng máy ảnh, thay mới màn hình đăng ký vân tay và cải thiện hiệu ứng chuyển cảnh.

Samsung đã bắt đầu thử nghiệm One UI 9.5

Tinh chỉnh giao diện camera và lối tắt độ phân giải 24MP

Trên bản cập nhật One UI 9.5, Samsung đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với ứng dụng máy ảnh nhằm gia tăng sự tiện lợi khi thao tác. Khung menu được căn chỉnh lại về khoảng cách và độ cong, giúp thanh chuyển đổi nhanh sở hữu diện mạo gọn gàng, cân đối hơn. Đồng thời, hiệu ứng làm mờ và tô màu nền phía sau các menu bật lên được giảm bớt nhằm hạn chế gây mất tập trung cho người dùng trong quá trình chụp ảnh.

Bên cạnh đó, kích thước biểu tượng và độ dày đường viền của các chế độ chụp cũng được điều chỉnh lại giúp việc quan sát trở nên dễ dàng hơn. Đáng chú ý, nút chuyển đổi nhanh độ phân giải 24MP đã được đưa trực tiếp ra màn hình giao diện chính của camera trên phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn, loại bỏ thao tác truy cập phức tạp vào menu cài đặt như trước đây.

Thay mới giao diện vân tay và tối ưu hiệu ứng chuyển cảnh

Màn hình đăng ký dấu vân tay quen thuộc trên các thiết bị Samsung đã được tái thiết kế theo phong cách hiện đại, đồng bộ tốt hơn với ngôn ngữ thiết kế chung của hệ thống One UI.

One UI 9.5 mang đến giao diện vân tay mới cho người dùng

Quan trọng hơn, trải nghiệm phản hồi vuốt chạm và hiệu ứng đóng/mở ứng dụng đã được cải thiện rõ rệt. Dữ liệu từ bản dựng thử nghiệm CZH9 cho thấy các hoạt ảnh chuyển động diễn ra mượt mà và liền mạch hơn hẳn. Cải tiến này trực tiếp khắc phục điểm yếu về độ trễ giao diện vốn thường bị so sánh với hệ điều hành Android gốc.

Định hướng phát triển và lộ trình ra mắt

Thay vì tập trung vào các tính năng bề nổi, One UI 9.5 cho thấy định hướng của Samsung trong việc hoàn thiện độ ổn định và tối ưu trải nghiệm sử dụng thực tế hàng ngày. Mặc dù các công cụ tùy biến sâu như Home Up chưa xuất hiện trong phiên bản thử nghiệm này, những cải tiến hiện tại vẫn cho thấy bước tiến tích cực của hãng công nghệ Hàn Quốc trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm Beta công khai.