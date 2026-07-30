Samsung nghiên cứu công nghệ bộ số hóa mỏng hơn để đưa S Pen trở lại Galaxy Z Fold Dù tạm loại bỏ S Pen trên Galaxy Z Fold7 và Z Fold8 để tối ưu độ mỏng, Samsung vẫn nghiên cứu bộ số hóa mới nhằm mang lại tính năng này trong tương lai.

Samsung đang nghiên cứu công nghệ bộ số hóa (digitizer) tiên tiến mới nhằm tích hợp bút cảm ứng S Pen vào màn hình điện thoại gập mà không làm gia tăng độ dày của thiết bị. Thông tin này mở ra triển vọng cho sự trở lại của S Pen trên các thế hệ Galaxy Z Fold tiếp theo, sau khi tính năng này tạm thời bị loại bỏ trên Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Fold8.

Lý do Samsung loại bỏ S Pen trên Galaxy Z Fold7 và Z Fold8

Kể từ khi xuất hiện lần đầu trên Galaxy Z Fold 3, bút S Pen đã biến màn hình kích thước lớn của dòng điện thoại gập thành một công cụ làm việc và sáng tạo hiệu quả. Tuy nhiên, việc tích hợp bút cảm ứng đòi hỏi phải bổ sung một lớp bộ số hóa bên dưới bảng điều khiển màn hình, làm gia tăng đáng kể độ dày và trọng lượng tổng thể của thiết bị.

S Pen từng là một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng Galaxy Z Fold

Để tối ưu hóa trải nghiệm cầm nắm và nâng cao tính di động, Samsung đã quyết định loại bỏ lớp bộ số hóa này trên Galaxy Z Fold7 cũng như các phiên bản mới hơn là Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Đây được xem là sự đánh đổi kỹ thuật hợp lý nhằm ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ – yếu tố cạnh tranh cốt lõi của smartphone màn hình gập ở thời điểm hiện tại.

Samsung xác nhận kế hoạch đưa S Pen trở lại dòng Galaxy Z Fold

Mặc dù bút cảm ứng tạm thời vắng mặt trên các thế hệ máy gập mới nhất, đại diện Samsung khẳng định tính năng này không bị loại bỏ vĩnh viễn. Trả lời phỏng vấn trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2026, ông HS Moon, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển Phần cứng Di động của Samsung, cho biết công ty vẫn đang tiếp tục khám phá các công nghệ tiên tiến nhằm tích hợp bộ số hóa và S Pen vào một thiết kế mỏng hơn.

Samsung vẫn chưa từ bỏ ý định mang bút S Pen trở lại trên dòng Galaxy Z Fold

Tuyên bố từ lãnh đạo Samsung thể hiện định hướng rõ ràng: hãng sẵn sàng giới thiệu lại tính năng hỗ trợ S Pen ngay khi công nghệ bộ số hóa đạt độ mỏng tiêu chuẩn mà không ảnh hưởng đến kích thước mỏng nhẹ của thiết bị.

Kỳ vọng công nghệ trên các thế hệ flagship màn hình gập tương lai

Lịch sử cải tiến sản phẩm của Samsung cho thấy khả năng thu gọn linh kiện phần cứng diễn ra nhanh chóng. Chỉ trong vài thế hệ, hãng đã liên tục tối ưu độ dày thân máy, làm mờ nếp gập màn hình và áp dụng các công nghệ pin mới giúp tiết kiệm không gian linh kiện bên trong.

Nếu duy trì đà cải tiến này, việc Samsung tìm ra giải pháp kỹ thuật để mang S Pen trở lại trên các dòng máy tương lai như Galaxy Z Fold9 hay Z Fold9 Ultra là hoàn toàn khả thi. Việc kết hợp giữa màn hình gập kích thước lớn và sự chính xác của bút S Pen vẫn được đánh giá là một trong những trải nghiệm giá trị nhất cho nhóm người dùng chuyên nghiệp và sáng tạo nội dung.