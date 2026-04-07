Samsung Odyssey OLED G9: Màn hình gaming 49 inch 240Hz giảm kỷ lục 700 USD Samsung Odyssey OLED G9 (G93SD) gây chú ý với mức giá 1.000 USD dịp lễ 4/7. Mẫu màn hình OLED 49 inch này sở hữu tần số quét 240Hz và tốc độ phản hồi 0,03ms cực nhanh.

Samsung Odyssey OLED G9 (G93SD) hiện là một trong những mẫu màn hình gaming siêu rộng (ultrawide) cao cấp nhất trên thị trường. Trong chương trình khuyến mãi dịp lễ 4/7, thiết bị này đang được giảm giá mạnh tới 700 USD tại hệ thống Best Buy, đưa mức giá niêm yết từ phân khúc xa xỉ xuống còn 1.000 USD.

The Odyssey OLED G9 comes with 240 Hz refresh rate and 0.03ms response time.

Sức mạnh hiển thị từ tấm nền OLED 49 inch

Điểm nhấn lớn nhất của Odyssey OLED G9 chính là kích thước lên tới 49 inch với tỉ lệ khung hình siêu rộng. Màn hình sử dụng độ phân giải 5.120 x 1.440 (DQHD), tương đương với hai màn hình QHD đặt cạnh nhau nhưng không có viền ở giữa.

Đáng chú ý, việc Samsung lựa chọn độ phân giải này thay vì chuẩn 5K2K (5.120 x 2.160) mang lại lợi thế kỹ thuật đáng kể cho game thủ. Với tổng lượng điểm ảnh thấp hơn, card đồ họa (GPU) sẽ giảm bớt được áp lực xử lý, từ đó duy trì tốc độ khung hình (FPS) ổn định và cao hơn trong các tựa game AAA đòi hỏi cấu hình mạnh.

Front of the Odyssey OLED G9 (G93SD).

Tốc độ phản hồi tức thì và công nghệ bảo vệ tấm nền

Về khả năng hỗ trợ chơi game, Odyssey OLED G9 sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng với tần số quét 240 Hz và thời gian phản hồi cực nhanh chỉ 0,03ms (GtG). Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng ma (ghosting) và nhòe ảnh trong các phân cảnh hành động nhanh. Thiết bị cũng tương thích hoàn toàn với công nghệ G-Sync để chống xé hình.

Để giải quyết nỗi lo về hiện tượng lưu ảnh (burn-in) đặc trưng của tấm nền OLED, Samsung đã tích hợp một bộ thuật toán chuyên dụng nhằm bảo vệ màn hình. Bên cạnh đó, lớp phủ Glare Free giúp giảm thiểu ánh sáng phản chiếu, kết hợp cùng chứng nhận DisplayHDR 400 True Black mang lại độ tương phản tuyệt đối và sắc đen sâu thẳm.

Thiết kế tương lai và khả năng kết nối linh hoạt

Mặt sau của màn hình duy trì ngôn ngữ thiết kế tương lai với vòng đèn RGB đặc trưng. Công nghệ CoreSync và Core Lighting+ cho phép ánh sáng phía sau thay đổi theo màu sắc hiển thị trên màn hình, tạo hiệu ứng đắm chìm và mở rộng không gian trải nghiệm sang bức tường phía sau.

Back of the Odyssey OLED G9 (G93SD).

Hệ thống cổng kết nối trên G93SD khá đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp và game thủ:

1 cổng DisplayPort 1.4

1 cổng HDMI 2.1

3 cổng USB (bao gồm 2 cổng USB Type-C 3.2)

Thông số kỹ thuật chi tiết Samsung Odyssey OLED G9 (G93SD)

Thông số Chi tiết Kích thước màn hình 49 inch (Ultrawide) Loại tấm nền OLED Độ phân giải 5.120 x 1.440 (DQHD) Tần số quét 240 Hz Thời gian phản hồi 0,03ms Công nghệ HDR HDR 10+ Gaming, DisplayHDR 400 True Black Đồng bộ hình ảnh G-Sync Compatible Tính năng đặc biệt CoreSync, Core Lighting+, Glare Free coating

Với mức giảm giá 700 USD tại Best Buy, Samsung Odyssey OLED G9 (G93SD) trở thành một trong những lựa chọn màn hình OLED cao cấp đáng giá nhất hiện nay. Đây là giải pháp lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự kết hợp giữa không gian làm việc rộng lớn và trải nghiệm giải trí đỉnh cao.