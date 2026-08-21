Samsung phát hành bản cập nhật bảo mật mới cho dòng Galaxy Watch 5 vá 56 lỗ hổng hệ thống Bản cập nhật bảo mật tháng 8/2026 dành cho Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro giúp khắc phục 56 sự cố bảo mật, tối ưu hiệu năng và tăng cường khả năng an toàn.

Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật bảo mật mới cho dòng đồng hồ thông minh Galaxy Watch 5 và Galaxy Watch 5 Pro. Bản nâng cấp này tập trung cải thiện tính ổn định của hệ thống, đồng thời khắc phục triệt để 56 lỗ hổng bảo mật nhằm tăng cường khả năng an toàn dữ liệu cho người sử dụng.

Nâng cấp bảo mật hệ thống với 56 lỗ hổng được xử lý

Bản cập nhật phần mềm mới mang đến những cải tiến quan trọng về mặt an ninh mạng cho dòng smartwatch ra mắt từ năm 2022 của Samsung. Việc xử lý 56 sự cố bảo mật khác nhau giúp thiết bị ngăn chặn các nguy cơ bị can thiệp trái phép, rò rỉ thông tin cá nhân và tối ưu hóa hiệu năng tổng thể trong quá trình vận hành hằng ngày.

Phiên bản phần mềm mới triển khai cho Galaxy Watch 5 tiêu chuẩn mang mã hiệu R900XXS2DZG3. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Watch 5 Pro nhận bản cập nhật với mã hiệu R920XXS2DZG3. Đợt phát hành đầu tiên được ghi nhận tại thị trường Hàn Quốc trước khi mở rộng sang các quốc gia khác.

Cận cảnh màn hình sắc nét của chiếc Galaxy Watch 5 Pro trong quá trình sử dụng thực tế

Lịch trình triển khai bản cập nhật khác biệt của Samsung

Đáng chú ý, lộ trình phân phối bản vá bảo mật đợt này của Samsung có sự điều chỉnh khác so với thông lệ. Thay vì ưu tiên các thiết bị flagship thế hệ mới nhất, nhà sản xuất Hàn Quốc đã phát hành bản vá cho dòng Galaxy Watch 4 và Galaxy Watch 5 trước các thế hệ mới hơn như Galaxy Watch 9 hay Galaxy Watch Ultra 2.

Động thái này thể hiện chiến lược duy trì vòng đời hỗ trợ dài hạn đối với các sản phẩm thế hệ cũ, đảm bảo người dùng thiết bị di động cũ vẫn nhận được các tiêu chuẩn an toàn thông tin mới nhất.

Galaxy Watch 5 bất ngờ nhận được bản cập nhật trước cả những thiết bị đời mới hơn trong lần này

Hướng dẫn thực hiện cập nhật trên thiết bị

Người dùng dòng thiết bị Galaxy Watch 5 có thể chủ động kiểm tra và tiến hành nâng cấp phần mềm thông qua các bước sau: