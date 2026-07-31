Samsung phát triển Galaxy Buds thiết kế móc vành tai: Bước đi mới nhắm vào dân thể thao Mẫu tai nghe thể thao mã Buds Canal 5 của Samsung sở hữu thiết kế ear hook ôm sát vành tai, giải quyết triệt để bài toán bám dính khi vận động mạnh.

Samsung đang trong quá trình phát triển mẫu tai nghe Galaxy Buds hoàn toàn mới sở hữu thiết kế móc vành tai (ear hook) chuyên dụng cho các hoạt động thể thao. Với tên mã nội bộ "Buds Canal 5", sản phẩm hứa hẹn mang đến sự bám dính vượt trội, triệt tiêu nỗi lo rơi rớt khi người dùng vận động ở cường độ cao.

Thiết kế móc vành tai phom phẳng: Tối ưu độ bám cho người vận động

Thông tin rò rỉ cho thấy mẫu tai nghe mới của hãng công nghệ Hàn Quốc sở hữu phần móc vành tai được tạo dáng dạng phẳng, giúp ôm sát lấy vành tai người đeo một cách tự nhiên và vững chắc. Kiểu dáng ear hook là giải pháp kỹ thuật tối ưu dành riêng cho các hoạt động thể thao như chạy bộ hay tập gym – nơi các dòng tai nghe nhét tai thông thường dễ bị trượt khỏi ống tai do mồ hôi và lực tác động liên tục.

Dự án hiện được phát triển dưới tên mã "Buds Canal 5", tuy nhiên tên gọi thương mại chính thức khi ra mắt thị trường nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh để đồng bộ với định hướng sản phẩm của hãng. Sự xuất hiện của thiết bị này cho thấy định hướng rõ ràng của Samsung trong việc thâm nhập sâu hơn vào phân khúc thiết bị âm thanh thể thao chuyên nghiệp.

Samsung đang bán nhiều tai nghe chất lượng

Đứng trước hai lựa chọn kiểu dáng: In-ear hay Half in-ear?

Mặc dù thiết kế móc vành tai đã lộ diện, cấu trúc phần núm tai (ear tip) vẫn là yếu tố kỹ thuật được giới công nghệ quan tâm. Samsung hiện đứng trước hai phương án thiết kế, mỗi lựa chọn đều mang lại trải nghiệm sử dụng riêng biệt:

Thiết kế In-ear (nhét tai truyền thống): Tạo độ kín khít trong ống tai, tối ưu khả năng cách âm thụ động. Phương án này giúp người dùng tập trung tối đa vào âm nhạc và bài tập, ngăn chặn tiếng ồn từ môi trường xung quanh.

Tạo độ kín khít trong ống tai, tối ưu khả năng cách âm thụ động. Phương án này giúp người dùng tập trung tối đa vào âm nhạc và bài tập, ngăn chặn tiếng ồn từ môi trường xung quanh. Thiết kế Half in-ear (bán nhét tai): Giảm áp lực lên ống tai, mang lại cảm giác thông thoáng khi đeo trong thời gian dài. Kiểu dáng này hỗ trợ người chạy bộ ngoài trời dễ dàng nhận biết âm thanh xung quanh, nâng cao độ an toàn.

Tai nghe móc tai mới của Samsung sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho dân tập thể thao

Kỳ vọng trang bị kỹ thuật: Chuẩn kháng nước, ANC và cổng sạc Type-C

Là mẫu tai nghe hướng tới đối tượng người dùng năng động, thiết bị dự kiến sẽ tích hợp tiêu chuẩn kháng nước và chống bụi đạt mức cao để chịu đựng được mồ hôi khi tập luyện cũng như thời tiết mưa rào ngoài trời. Hộp sạc đi kèm sẽ sử dụng chuẩn kết nối USB Type-C phổ biến, giúp tối ưu tính tiện lợi khi dùng chung dây sạc với các thiết bị di động trong hệ sinh thái Galaxy.

Bên cạnh đó, công nghệ chống ồn chủ động (ANC) nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt, giúp người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa không gian tập luyện riêng tư và chế độ nhận biết môi trường xung quanh khi cần thiết.