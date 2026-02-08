Samsung phát triển One UI 9.5 cho Galaxy S27 Ultra sớm 6 tháng trên nền Android 17 Bản dựng One UI 9.5 thử nghiệm vừa xuất hiện sớm bất ngờ trên máy chủ Samsung dành cho Galaxy S27 Ultra, đánh dấu bước chuẩn bị dài hơi cho Android 17.

Samsung vừa bất ngờ khởi động quá trình phát triển và thử nghiệm giao diện One UI 9.5 dành riêng cho mẫu flagship cao cấp Galaxy S27 Ultra. Động thái này diễn ra sớm hơn khoảng 6 tháng so với chu kỳ thông thường, cho thấy chiến lược chuẩn bị từ sớm của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm mang lại độ ổn định tối đa cho thế hệ thiết bị kế tiếp.

Samsung đã bắt đầu phát triển One UI 9.5 trên dòng Galaxy S27

Bản dựng One UI 9.5 đầu tiên xuất hiện trên máy chủ Samsung

Dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia phân tích phần mềm FahadAliJaved cho biết bản build thử nghiệm đầu tiên của One UI 9.5 mang mã hiệu AZH3 đã xuất hiện trên máy chủ phần mềm của Samsung tại thị trường Mỹ. Phiên bản này được xác nhận phát triển riêng cho Galaxy S27 Ultra với mã model SM-S958U.

Việc xuất hiện bản thử nghiệm nội bộ trước thời điểm ra mắt chính thức nửa năm được coi là bước đi chưa từng có tiền lệ. Thông thường, các phiên bản x.5 của One UI chỉ được tập trung phát triển sau khi phiên bản chính x.0 hoàn tất. Việc đẩy nhanh tiến độ giúp đội ngũ kỹ sư có thêm không gian để tối ưu hóa hiệu năng, tinh chỉnh các tính năng AI cũng như thử nghiệm khả năng tương thích phần cứng mới như công nghệ pin silicon-carbon.

Giao diện người dùng tiếp theo của Samsung sẽ mang đến nhiều thay đổi

Nền tảng Android 17 và kế hoạch thử nghiệm Beta

Bản nâng cấp One UI 9.5 tiếp tục xây dựng trên nền tảng Android 17 mới nhất từ Google. Theo lộ trình phát triển chung, Samsung dự kiến sẽ chính thức giới thiệu bản One UI 9.0 vào ngày 7 tháng 8 năm 2026 cùng thế hệ điện thoại màn hình gập tiếp theo. Sau đó, các dòng máy Galaxy hiện hành sẽ bắt đầu nhận bản cập nhật ổn định từ tháng 9 năm 2026.

One UI 9.5 vẫn dựa trên Android 17

Bên cạnh đó, việc xuất hiện bản build AZH3 từ sớm mở ra khả năng chương trình thử nghiệm One UI 9.5 Beta sẽ khởi chạy sớm hơn thông lệ, dự kiến vào khoảng tháng 11. Các thiết bị thuộc dòng Galaxy S26 series nhiều khả năng sẽ là những sản phẩm đầu tiên được tiếp cận phiên bản thử nghiệm này trước khi One UI 9.5 chính thức xuất xưởng cùng Galaxy S27 Ultra.