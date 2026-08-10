Samsung phát triển smartwatch Galaxy Aero chạy hệ điều hành RTOS sở hữu pin dùng cả tuần Thiết bị đeo mới mã Galaxy Aero của Samsung sử dụng nền tảng RTOS tối ưu năng lượng, định vị giữa Fit 4 và Watch FE nhằm mang đến thời lượng pin cả tuần.

Samsung đang âm thầm mở rộng hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh với một dự án smartwatch hoàn toàn mới mang tên mã Galaxy Aero. Khác với các dòng Galaxy Watch cao cấp hiện tại, mẫu đồng hồ này chuyển sang sử dụng hệ điều hành RTOS (Real-time Operating System) nhẹ nhàng hơn, giải quyết triệt để bài toán thời lượng pin kéo dài cả tuần với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận.

Samsung phát triển đồng hồ thông minh mới

Nền tảng RTOS và bước đi chiến lược của Samsung

Dữ liệu bóc tách từ mã nguồn ứng dụng Galaxy Wearable cho thấy sự xuất hiện của dòng mã "galaxy_rtos_watch". Điều này xác nhận sự tồn tại của thiết bị đeo tên mã Galaxy Aero chạy trên hệ điều hành thời gian thực RTOS. Thay vì hệ điều hành Wear OS phức tạp và tốn năng lượng, RTOS tập trung tối ưu hóa các tác vụ cốt lõi, giảm thiểu gánh nặng xử lý cho vi điều khiển.

Galaxy Aero là tên mã smartwatch mới của Samsung

Việc chuyển hướng sang RTOS giúp Samsung lấp đầy khoảng trống giữa vòng đeo tay thông minh và đồng hồ thông minh chuyên sâu. Tên thương mại chính thức có thể sẽ được thay đổi khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường, nhưng định hướng công nghệ cốt lõi vẫn là trải nghiệm mượt mà, siêu tiết kiệm điện.

Định vị phân khúc và trang bị phần cứng dự kiến

Bên cạnh yếu tố hệ điều hành, chiến lược giá của Galaxy Aero được đánh giá rất linh hoạt. Mẫu đồng hồ này sẽ nằm ở khoảng giữa dòng smartband Galaxy Fit 4 và phiên bản Galaxy Watch FE. Sự kết hợp này mang lại cho người dùng một chiếc đồng hồ màn hình lớn, kiểu dáng hiện đại nhưng chi phí sở hữu mềm hơn nhiều so với các phiên bản chạy Wear OS.

Đồng hồ thông minh này sẽ không sớm ra mắt

Về khả năng theo dõi sức khỏe, Galaxy Aero vẫn tích hợp đầy đủ các cảm biến tiêu chuẩn bao gồm:

Cảm biến đo nhịp tim liên tục và theo dõi chỉ số cơ thể.

Gia tốc kế giúp ghi nhận chuyển động và đếm bước chân.

Con quay hồi chuyển hỗ trợ nhận diện các bài tập thể thao chính xác.

Tối ưu hóa thời lượng pin cho nhu cầu sử dụng thực tế

Điểm hạn chế lớn nhất của hầu hết smartwatch hiện nay là thời lượng pin chỉ kéo dài từ 1 đến 2 ngày do hệ điều hành nặng nề. Việc loại bỏ các tiến trình chạy ngầm không cần thiết của Wear OS giúp Galaxy Aero hoạt động bền bỉ trong ít nhất một tuần chỉ với một lần sạc.

Sản phẩm được kỳ vọng có giá hấp dẫn

Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng hướng tới nhóm người dùng ưu tiên độ bền pin và tính tiện dụng hàng ngày thay vì các ứng dụng bên thứ ba phức tạp.

Mở rộng hệ sinh thái âm thanh với Galaxy Buds On

Song song với thiết bị đeo Galaxy Aero, nguồn tin cũng xác nhận mẫu tai nghe không dây dạng kẹp tai (clip-on) lộ diện gần đây dưới tên mã Galaxy Buds Able sẽ có tên thương mại chính thức là Galaxy Buds On. Sự ra mắt đồng thời của các phụ kiện này thể hiện tham vọng phủ kín mọi phân khúc người dùng của hãng công nghệ Hàn Quốc trong thời gian tới.