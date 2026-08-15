Samsung phát triển tai nghe chụp tai Galaxy H1 thách thức AirPods Max và Sony WH-1000XM Mẫu tai nghe chụp tai Galaxy H1 lộ diện trong ứng dụng Galaxy Wearable, sở hữu thiết kế lai cùng công nghệ Bluetooth 6.0 và codec âm thanh cao cấp 24-bit.

Samsung vừa để lộ những thông tin đầu tiên về một mẫu tai nghe trùm đầu hoàn toàn mới với tên mã nội bộ Galaxy H1. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như Apple AirPods Max hay Sony WH-1000XM. Sau nhiều năm gặt hái thành công với các mẫu tai nghe nhét tai Galaxy Buds, thương hiệu công nghệ Hàn Quốc đang chuẩn bị tái thiết lập sự hiện diện ở phân khúc thiết bị âm thanh trùm đầu.

Samsung đang phát triển tai nghe chụp tai mới

Rò rỉ từ ứng dụng Galaxy Wearable và định hướng thiết kế độc đáo

Dấu vết về sự tồn tại của thiết bị được phát hiện thông qua các biểu tượng ẩn bên trong ứng dụng Samsung Galaxy Wearable. Dù tên thương mại chính thức có thể thay đổi khi ra mắt, tên mã Galaxy H1 cùng hệ thống hình ảnh liên quan đã khẳng định dự án đang được tích cực triển khai. Theo dữ liệu rò rỉ, sản phẩm sở hữu các tùy chọn màu sắc cơ bản như trắng, xám và đen, kết hợp với phần đệm tai phối màu xanh lá cây hoặc xám thời thượng.

Về ngôn ngữ thiết kế, Galaxy H1 mang phong cách giao thoa giữa các thương hiệu lớn trên thị trường. Chiếc tai nghe này sở hữu phần quai đeo bản rộng gợi liên tưởng tới AirPods Max, trong khi phần vòm chụp tai lại được làm dày dặn tương tự dòng Sony WH-1000XM. Sự kết hợp này hướng đến việc tối ưu hóa cảm giác đeo thoải mái đồng thời gia tăng hiệu quả cách âm thụ động cho người sử dụng.

Tai nghe Samsung sẽ cạnh tranh với AirPods Max?

Trang bị kỹ thuật dự kiến: Bluetooth 6.0, ANC thông minh và codec 24-bit

Bên cạnh diện mạo mới, Galaxy H1 được dự đoán sẽ tích hợp nền tảng phần cứng và kết nối hiện đại hàng đầu. Chuẩn kết nối Bluetooth 6.0 dự kiến sẽ xuất hiện, kết hợp cùng công nghệ chống ồn chủ động ANC nâng cấp và chế độ âm thanh xung quanh thông minh. Thiết bị cũng hỗ trợ tích hợp trợ lý ảo AI và khả năng tự động chuyển đổi kết nối mượt mà giữa các thiết bị thuộc hệ sinh thái Galaxy.

Về khả năng xử lý âm thanh, Samsung nhiều khả năng sẽ trang bị chuẩn truyền tải Seamless Ultra-High Quality do hãng tự phát triển. Chuẩn nén này hỗ trợ truyền tải dữ liệu âm thanh độ phân giải cao 24-bit/96 kHz với tốc độ bit tối đa lên tới 2.3 Mbit/s khi kết nối với điện thoại Galaxy tương thích. Nhờ kích thước lớn hơn dạng tai nghe nhét tai, dung lượng pin của mẫu over-ear này cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể.

Tai nghe chụp tai mới của Samsung sẽ ra mắt vào năm 2027

Lịch trình ra mắt năm 2027 và bước tiến mới sau dòng Level On

Trở lại thời điểm năm 2015, Samsung từng ra mắt dòng tai nghe Level On thuộc phân khúc on-ear. Do đó, dự án Galaxy H1 dự kiến trình làng vào khoảng mùa xuân năm 2027 đại diện cho nỗ lực trở lại phân khúc tai nghe trùm đầu cao cấp của hãng sau nhiều năm vắng bóng. Việc thương hiệu Hàn Quốc gia nhập mảng over-ear hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động đối với những đối thủ sừng sỏ trên thị trường âm thanh cá nhân.