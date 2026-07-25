Samsung ra mắt bộ ốp lưng chính hãng cho Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra và Flip 8 Samsung phát hành chuỗi video giới thiệu bộ ốp lưng chính hãng cho Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra và Flip 8, tối ưu giữa bảo vệ và trải nghiệm người dùng.

Samsung đã chính thức phát hành chuỗi video quảng bá bộ sưu tập ốp lưng chính hãng dành cho các thiết bị gập thế hệ mới, bao gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Các sản phẩm phụ kiện này dự kiến sẽ có mặt rộng rãi tại các cửa hàng vào đầu tháng 8, mang đến sự kết hợp cân bằng giữa khả năng bảo vệ thiết bị và tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Samsung's promo videos showcase the official cases of the Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra and Flip 8.

Hệ sinh thái phụ kiện đa dạng cho Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra

Đối với phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung mang đến mẫu ốp Carbon Magnet siêu mỏng và Carbon Standing tích hợp chân chống tiện lợi với 3 tùy chọn màu sắc. Bên cạnh đó, người dùng còn có lựa chọn ốp Silicone Magnet chất liệu mềm mại với 4 màu sắc khác nhau, cùng 2 phiên bản ốp cứng trong suốt (Clear hardshell) bao gồm tùy chọn có từ tính và không từ tính.

Dòng Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn sở hữu danh mục phụ kiện gần như tương đồng với bản Ultra nhưng được tinh chỉnh kích thước để phù hợp với thân máy. Sự xuất hiện của các tùy chọn Carbon, Silicone và Clear đồng bộ giúp người dùng có được trải nghiệm thiết kế nhất quán trên toàn bộ dòng Fold 8.

Thiết kế tối ưu riêng cho kiểu dáng gập của Galaxy Z Flip 8

Do sở hữu kiểu dáng gập vỏ sò đặc thù, Galaxy Z Flip 8 được trang bị dòng phụ kiện mang phong cách riêng biệt. Đáng chú ý là mẫu ốp Silicone Ring Magnet tích hợp vòng đeo giúp tăng cường khả năng cầm nắm, đi kèm các phiên bản ốp trong suốt Clear case có hoặc không có kết nối từ tính.

Bên cạnh đó, Samsung tiếp tục duy trì dòng ốp Flipsuit Case cho Z Flip 8. Mẫu phụ kiện này sở hữu các tấm nền phía sau có thể thay thế linh hoạt, có khả năng tương tác trực tiếp với màn hình phụ bên ngoài để tạo hiệu ứng hiển thị độc đáo và cá nhân hóa giao diện người dùng.