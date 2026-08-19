Samsung ra mắt công nghệ Wide-View OLED xử lý triệt để hiện tượng tối màu ở nếp gấp màn hình gập Tại sự kiện IMID 2026, Samsung Display giới thiệu tấm nền Wide-View OLED 7.6 inch giúp khắc phục tình trạng suy giảm độ sáng tới 60% tại khu vực nếp gấp.

Tại sự kiện IMID 2026 diễn ra ở Busan, Samsung Display đã chính thức giới thiệu công nghệ Wide-View OLED kích thước 7.6 inch, giải pháp kỹ thuật giải quyết triệt để hiện tượng suy giảm độ sáng ở nếp gấp trên thiết bị màn hình gập. Đột phá này hứa hẹn tối ưu hóa trải nghiệm hiển thị đồng đều trên các dòng điện thoại gập thế hệ tiếp theo.

Thách thức suy giảm độ sáng trên màn hình gập truyền thống

Các thiết bị di động sử dụng màn hình gập hiện nay thường gặp hạn chế lớn về mặt thị giác tại khu vực bản lề. Khi nhìn ở các góc độ khác nhau, phần nếp gấp ở giữa thường bị tối và mờ hơn so với các vùng hiển thị phẳng xung quanh.

Theo số liệu nghiên cứu từ Samsung Display, các tấm nền OLED dẻo hiện tại bị sụt giảm tới khoảng 60% độ sáng ở hai bên phần nếp gấp cong. Nguyên nhân xuất phát từ cách sắp xếp các lớp chất nền hữu cơ dẻo bị uốn cong, làm thay đổi góc khúc xạ ánh sáng và gây ra hiện tượng lệch tông độ sáng không mong muốn.

Hiện tượng này kéo dài nhiều năm qua như một rào cản kỹ thuật khó vượt qua đối với các nhà sản xuất thiết bị gập.

Samsung Display đã chính thức giới thiệu tấm nền OLED thế hệ mới mang tên Wide-View

Công nghệ Wide-View OLED: Cải tiến cấu trúc và lớp phát xạ

Để xử lý rào cản kỹ thuật này, Samsung Display đã tái thiết kế hoàn bộ cấu trúc tấm nền và lớp phát xạ hữu cơ trên tấm nền Wide-View OLED 7.6 inch. Sự thay đổi cốt lõi trong sắp xếp vật liệu hiển thị giúp ánh sáng phát ra đồng đều trên toàn bộ bề mặt, bao gồm cả vùng nếp gấp cong.

Khi đi vào sản xuất thương mại hàng loạt, tấm nền Wide-View OLED sẽ giúp các thiết bị như Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip đạt độ đồng nhất về độ sáng và màu sắc ở mọi góc nhìn, loại bỏ hiện tượng vệt tối ở giữa màn hình.

Màn hình co giãn Micro LED và công nghệ bảo mật mới

Bên cạnh Wide-View OLED, Samsung Display còn trình diễn nguyên mẫu màn hình co giãn Wide Stretchable với kích thước lên tới 20 inch. Tấm nền này được tạo nên từ việc ghép nối hai màn hình Micro LED, cho phép mở rộng không gian hiển thị liền mạch.

Tại sự kiện IMID 2026 diễn ra ở Busan, Samsung Display đã trình diễn nhiều công nghệ ấn tượng

So với các thế hệ màn hình co giãn trước đây, phiên bản mới đạt kích thước gấp đôi và được định hướng ứng dụng cho bảng điều khiển ô tô, robot thông minh nhân hình hoặc hệ thống bảng hiệu kỹ thuật số.

Ngoài ra, tấm nền OLED trang bị trên mẫu Galaxy S26 Ultra cũng được trao giải thưởng Màn hình của năm tại IMID 2026 nhờ tích hợp chế độ bảo mật riêng tư trực tiếp ở cấp độ phần cứng.