Samsung ra mắt Fluid AI Design System: Bước tiến mới cho giao diện One UI tương lai Fluid AI Design System là hệ thống thiết kế mới của Samsung giúp cá nhân hóa trải nghiệm thông qua các thẻ thông tin động thay vì giao diện ứng dụng tĩnh truyền thống.

Samsung vừa công bố Fluid AI Design System, một hệ thống thiết kế đột phá hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với thiết bị di động trong tương lai. Ý tưởng này không chỉ dừng lại ở việc làm mới giao diện mà còn định nghĩa lại vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ sinh thái One UI.

Samsung trình làng hệ thống Fluid AI mới

Fluid AI Design System: Khi trí tuệ nhân tạo trở thành trung tâm của giao diện

Hệ thống Fluid AI vừa nhận được giải thưởng thiết kế uy tín Red Dot Design Award 2026. Thay vì duy trì cấu trúc giao diện dựa trên các biểu tượng ứng dụng riêng lẻ và màn hình cố định, Fluid AI hướng tới một trải nghiệm linh hoạt hơn. Tại đây, AI đóng vai trò hạt nhân, tự động điều chỉnh các thành phần hiển thị dựa trên thói quen và nhu cầu thực tế của người dùng.

Khác với giao diện truyền thống, người dùng sẽ không còn phải liên tục chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau. Thay vào đó, hệ thống sẽ tự động cung cấp các thông tin cần thiết ngay tại thời điểm người dùng cần nhất thông qua cơ chế xử lý thông minh.

Hệ thống AI mới của Samsung sẽ thông minh hơn

Trải nghiệm người dùng thay đổi từ ứng dụng tĩnh sang thẻ thông tin động

Điểm nhấn của Fluid AI nằm ở các "thẻ" thông tin động có khả năng tự mở rộng, thu gọn hoặc thay đổi nội dung theo ngữ cảnh sử dụng. Samsung đưa ra ví dụ về việc nhận lời nhắc họp: hệ thống không chỉ hiển thị thời gian mà còn tự động kết nối với lịch cá nhân, đề xuất tuyến đường di chuyển tối ưu và hiển thị các liên hệ liên quan trong cùng một giao diện thống nhất.

Mục tiêu của hãng công nghệ Hàn Quốc là biến chiếc điện thoại thành một "người đồng hành" chủ động. Ngay cả những công cụ đơn giản như bộ chọn ngày tháng cũng có thể biến thành một trợ lý sắp xếp lịch trình hoàn chỉnh khi cần thiết, giúp giảm bớt các thao tác thủ công cho người dùng.

Fluid AI Design System có thể là tương lai của One UI

Tầm nhìn của Samsung và những thách thức trong việc thương mại hóa

Sự ra đời của Fluid AI Design System là bước tiến tiếp theo trong chiến lược Galaxy AI. Samsung đang nỗ lực đưa AI tích hợp sâu vào toàn bộ giao diện hệ điều hành thay vì chỉ là những tính năng riêng lẻ. Tuy nhiên, việc đưa ý tưởng này vào thực tế trên các phiên bản One UI tương lai vẫn cần giải quyết nhiều bài toán khó.

Hãng sẽ phải tối ưu hóa hiệu năng để hệ thống hoạt động mượt mà trên nhiều dòng máy khác nhau, đồng thời đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng từ bên thứ ba. Tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng cũng là yếu tố then chốt cần được tinh chỉnh trước khi thương mại hóa chính thức.

Dưới đây là thông số kỹ thuật dự kiến của mẫu flagship tiềm năng sẽ ứng dụng các công nghệ AI mới nhất từ Samsung:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, độ phân giải 2K+ Camera chính 200MP, hỗ trợ zoom 100x và quay phim 8K Pin và Sạc 5000mAh, sạc nhanh 60W

Hiện tại, Fluid AI vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng thiết kế. Người dùng cần chờ đợi thêm các thông báo chính thức từ Samsung để biết liệu hệ thống này có xuất hiện trên One UI 10 hay các phiên bản kế nhiệm hay không.