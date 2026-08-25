Samsung rục rịch mở thử nghiệm One UI 9 chạy Android 17 cho dòng máy Galaxy A57 tầm trung Chuyên mục One UI Beta Program dành cho Galaxy A57 bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn Samsung Community, báo hiệu bản thử nghiệm One UI 9.0 sẽ sớm ra mắt.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng chương trình trải nghiệm sớm hệ điều hành mới xuống phân khúc điện thoại tầm trung, với Galaxy A57 là thiết bị tiếp theo được hỗ trợ. Động thái này xuất hiện sau khi hãng hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên các dòng điện thoại cao cấp và triển khai bản cập nhật chính thức cho các thiết bị màn hình gập mới nhất.

Mẫu smartphone tầm trung Galaxy A57 hứa hẹn sẽ sớm nhận được bản cập nhật thử nghiệm One UI 9.0 cực kỳ đáng mong chờ

Tín hiệu mở rộng One UI Beta Program từ Samsung Community

Cụ thể, trên diễn đàn chính thức Samsung Community, một chuyên mục mới dành riêng cho chương trình One UI Beta Program của Galaxy A57 đã bất ngờ xuất hiện. Sự xuất hiện của khu vực thảo luận này cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để mở cổng đăng ký cho người dùng thử nghiệm phiên bản One UI 9.0 xây dựng trên nền tảng Android 17.

Trước đó, vào khoảng tháng 6, các dữ liệu phần mềm ban đầu cho thấy Samsung đã bắt tay vào giai đoạn xây dựng và tinh chỉnh nền tảng mới cho Galaxy A57. Việc sớm đưa một thiết bị tầm trung vào diện thử nghiệm cho thấy sự chuyển dịch trong chiến lược hỗ trợ vòng đời phần mềm của hãng.

One UI mới hứa hẹn mang đến những cải tiến vượt bậc so với phiên bản One UI 8.5 trước đó

Nâng cấp trọng tâm trên giao diện One UI 9.0

Giao diện One UI 9.0 tập trung nâng cao khả năng tùy biến sâu, bổ sung nhiều tính năng thông minh và tối ưu hóa sự mượt mà trong các hiệu ứng chuyển cảnh. So với bản cập nhật One UI 8.5 chạy trên Android 16 QPR2 tiền nhiệm, phiên bản mới hứa hẹn cải thiện hiệu suất vận hành thực tế và mang lại giao diện trực quan hơn.

Quy trình triển khai của Samsung thường bắt đầu thử nghiệm từ các dòng sản phẩm cao cấp như Galaxy S26 series, trước khi đưa bản phát hành chính thức lên các thiết bị như Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8, sau đó mới tiếp tục tối ưu hóa cho các dòng máy Galaxy A.

Khả năng tương thích phần cứng của Galaxy A57

Galaxy A57 sở hữu nền tảng phần cứng đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý đồ họa và tính năng của hệ điều hành thế hệ mới. Các thông số kỹ thuật cốt lõi giúp thiết bị vận hành ổn định các bản cập nhật lớn bao gồm:

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên Galaxy A57 Màn hình Super AMOLED 120Hz, độ sáng cao Vi xử lý Chip Exynos thế hệ mới, tối ưu đa nhiệm Camera chính 50MP tích hợp AI, hỗ trợ quay video 4K Dung lượng pin 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 45W Bộ nhớ 8GB RAM / 128GB ROM

Mặc dù chuyên mục thử nghiệm đã được kích hoạt trên hệ thống diễn đàn, Samsung vẫn chưa công bố mốc thời gian phát hành chính thức cho gói cài đặt thử nghiệm đầu tiên của Galaxy A57. Người dùng sở hữu thiết bị cần theo dõi thông báo mở cổng đăng ký từ ứng dụng Samsung Members để tham gia trải nghiệm sớm khi chương trình chính thức khởi động.