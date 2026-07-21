Samsung sản xuất hàng loạt màn hình tandem OLED 1.600 nit cho laptop cao cấp Samsung Display vừa thiết lập tiêu chuẩn mới cho màn hình máy tính xách tay với tấm nền tandem OLED đạt chứng nhận DisplayHDR True Black 1400, mang lại độ sáng cực cao và độ bền ấn tượng.

Samsung Display đã chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền OLED dành cho laptop đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận DisplayHDR True Black 1400 của VESA. Đây được coi là bước tiến lớn trong công nghệ hiển thị, giải quyết các hạn chế về độ sáng và tuổi thọ vốn có của màn hình OLED truyền thống trên máy tính xách tay.

Các thương hiệu lớn dự kiến sẽ ra mắt laptop đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1400 vào cuối năm nay.

Công nghệ Tandem OLED: Chìa khóa cho độ sáng vượt trội

Điểm đột phá của tấm nền mới nằm ở cấu trúc "tandem OLED". Thay vì chỉ sử dụng một lớp phát quang như các màn hình thông thường, cấu trúc này chồng hai lớp phát quang lên nhau. Việc phân chia tải trọng công việc giữa hai lớp giúp màn hình đạt được độ sáng cao hơn đáng kể mà không làm giảm tuổi thọ của các hợp chất hữu cơ.

Theo tiêu chuẩn DisplayHDR True Black 1400 mới của VESA, tấm nền phải duy trì độ đen tuyệt đối trong khi đạt độ sáng cực đỉnh (peak brightness) tối thiểu 1.400 nit trong một cửa sổ hiển thị 10%. Samsung khẳng định tấm nền của họ thậm chí có thể đạt mức 1.600 nit ở các vùng hiển thị nhỏ hơn, mang lại trải nghiệm HDR sống động và sắc nét hơn bao giờ hết.

Thông số Chi tiết Công nghệ tấm nền Tandem OLED (2 lớp chồng) Chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1400 Độ sáng cực đỉnh (Peak) 1.400 - 1.600 nit Độ đen (Black level) 0,0005 nit (True Black) Thương hiệu ứng dụng Lenovo, Asus, Dell, MSI

Cải thiện hiệu suất và độ bền thực tế

Bên cạnh việc tăng cường độ sáng, cấu trúc tandem OLED còn mang lại những lợi ích thiết thực cho người dùng laptop. Việc sử dụng hai lớp phát quang giúp giảm áp lực lên mỗi lớp, từ đó cải thiện hiệu suất tiêu thụ năng lượng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị di động, giúp kéo dài thời lượng pin trong khi vẫn duy trì chất lượng hiển thị cao cấp.

Ngoài ra, vấn đề "burn-in" (lưu ảnh) – nỗi lo lớn nhất của người dùng OLED – cũng được giảm thiểu đáng kể nhờ cấu trúc này. Tuổi thọ của tấm nền được kéo dài, giúp màn hình giữ được độ chính xác về màu sắc và độ sáng ổn định sau thời gian dài sử dụng.

Tấm nền OLED đạt chuẩn VESA DisplayHDR True Black 1400 của Samsung Display trên laptop Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition.

Cuộc đua màn hình cao cấp trên laptop

Lenovo là nhà sản xuất đầu tiên ứng dụng công nghệ này trên dòng Yoga Pro 9i Aura Edition. Dự kiến trong nửa cuối năm nay, các ông lớn khác như Asus, Dell và MSI cũng sẽ tung ra các mẫu laptop cao cấp sử dụng tấm nền tandem OLED 1.600 nit của Samsung.

Đáng chú ý, đối thủ trực tiếp của Samsung là LG Display cũng đang ráo riết theo đuổi công nghệ tandem OLED cho laptop. Sự cạnh tranh này hứa hẹn sẽ đưa chuẩn hiển thị HDR 1400 trở nên phổ biến hơn trên thị trường máy tính xách tay cao cấp trong tương lai gần, thay thế dần các chuẩn HDR 500 hoặc 600 hiện nay.