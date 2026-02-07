Samsung tăng tốc thử nghiệm One UI 9.0: Loạt mẫu Galaxy A giá rẻ bất ngờ xuất hiện Samsung đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm One UI 9.0 trên nhiều dòng máy. Đáng chú ý, các mẫu giá rẻ như Galaxy A07 và A16 cũng bắt đầu xuất hiện firmware mới.

Samsung đang tích cực đẩy nhanh tiến độ phát triển giao diện One UI 9.0 dựa trên hệ điều hành Android 17. Mặc dù chương trình thử nghiệm Beta công khai thường ưu tiên các dòng flagship như Galaxy S26, nhưng những rò rỉ mới nhất cho thấy đội ngũ phần mềm của hãng đang mở rộng quy mô thử nghiệm nội bộ sang cả phân khúc bình dân.

Chiến lược tối ưu hóa sớm cho phân khúc giá rẻ

Dữ liệu từ máy chủ Samsung cho thấy firmware thử nghiệm của One UI 9.0 đã xuất hiện cho các mẫu máy thuộc phân khúc phổ thông. Việc thử nghiệm sớm này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống và giảm thiểu lỗi phát sinh trước khi phát hành chính thức.

Cụ thể, các mẫu điện thoại giá rẻ như Galaxy A07, Galaxy A17 và Galaxy A16 đã được phát hiện đang chạy các bản build nội bộ của hệ điều hành mới. Tuy nhiên, người dùng các thiết bị này thường sẽ không được tham gia chương trình Beta công khai mà sẽ nhận bản cập nhật ổn định trực tiếp sau khi quá trình tối ưu hóa hoàn tất.

Samsung đang thử nghiệm One UI 9 trên nhiều điện thoại Galaxy giá rẻ

Danh sách các thiết bị Galaxy đang thử nghiệm One UI 9.0

Bên cạnh các dòng máy giá rẻ, Samsung cũng đang tiến hành thử nghiệm trên hơn hai chục thiết bị khác thuộc hệ sinh thái Galaxy. Dưới đây là danh sách chi tiết các dòng máy đã lộ diện firmware thử nghiệm:

Dòng sản phẩm Các model cụ thể Galaxy S Series Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra Galaxy Z Series Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 Galaxy A Series Galaxy A57, A56, A55, A54, A35, A34, A25, A24, A17, A16, A07 Galaxy Tab S Series Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra

Lộ trình phát hành và kỳ vọng công nghệ

Dự kiến, chương trình thử nghiệm Beta của One UI 9.0 sẽ sớm được mở rộng trong vài tuần tới, bắt đầu từ dòng Galaxy S25. Đối với các dòng máy tính bảng và điện thoại tầm trung, bản cập nhật ổn định có thể sẽ được tung ra cùng thời điểm với sự kiện Galaxy Unpacked ra mắt các mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới vào năm sau.

Để trải nghiệm sớm nhất những tính năng của One UI 9.0, dòng flagship Galaxy S26 hiện là lựa chọn hàng đầu với cấu hình mạnh mẽ. Máy được trang bị chip Exynos 2600, RAM 12GB và màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.3 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz. Hệ thống camera 50MP cùng khả năng quay video 8K hứa hẹn sẽ khai thác tối đa sức mạnh xử lý hình ảnh của phiên bản phần mềm mới.

Việc Samsung đồng loạt thử nghiệm trên nhiều phân khúc từ cao cấp đến giá rẻ cho thấy nỗ lực của hãng trong việc rút ngắn khoảng cách cập nhật giữa các dòng thiết bị, mang lại trải nghiệm đồng nhất cho người dùng Galaxy trên toàn thế giới.