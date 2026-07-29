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    Samsung thử nghiệm One UI 9.0 trên 49 thiết bị Galaxy: Kỳ vọng cập nhật Android 17 sớm

    Lê Nhân29/07/2026 12:31

    Samsung đã bắt đầu mở rộng thử nghiệm nội bộ giao diện One UI 9.0 dựa trên Android 17 cho 49 thiết bị, từ flagship Galaxy S đến các dòng Galaxy A tầm trung.

    Samsung đã mở rộng quá trình thử nghiệm nội bộ giao diện One UI 9.0 dựa trên hệ điều hành Android 17 cho 49 thiết bị Galaxy. Việc thử nghiệm diện rộng từ các dòng flagship đến smartphone phổ thông hứa hẹn sẽ rút ngắn đáng kể thời gian phát hành bản cập nhật chính thức trong thời gian tới.

    Tiến độ thử nghiệm và lộ trình phát hành One UI 9.0

    Chương trình thử nghiệm nội bộ One UI 9.0 hiện được triển khai song song với chương trình Beta công khai. Tuy nhiên, phiên bản Beta dành cho người dùng trải nghiệm trước hiện mới dừng lại ở dòng Galaxy S26 tại 6 thị trường trên toàn cầu. Tính đến tuần thứ ba của tháng 6, Samsung đã phát hành tới 3 bản Beta cho flagship này, cho thấy tốc độ hoàn thiện phần mềm diễn ra khá nhanh chóng.

    Samsung đang thử nghiệm One UI 9 trên nhiều thiết bị Galaxy
    Samsung đang thử nghiệm One UI 9 trên nhiều thiết bị Galaxy

    Bên cạnh đó, Samsung dự kiến sẽ chính thức giới thiệu One UI 9.0 vào cuối tháng 7, trước khi triển khai cập nhật diện rộng sau sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè. Theo lộ trình truyền thống, các mẫu điện thoại cao cấp mới ra mắt sẽ nhận bản cập nhật trước, tiếp đến là các dòng smartphone tầm trung và máy tính bảng.

    Nỗ lực phổ cập Android 17 cho các dòng máy tầm trung và giá rẻ

    Khác với các chương trình Beta mở vốn ưu tiên thiết bị cao cấp, đợt thử nghiệm nội bộ lần này của Samsung ghi nhận sự xuất hiện của đông đảo các dòng máy thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ, đặc biệt là dòng Galaxy A và Galaxy M.

    One UI 9 mang đến nhiều cải tiến thú vị về giao diện và tính năng
    One UI 9 mang đến nhiều cải tiến thú vị về giao diện và tính năng

    Đáng chú ý, các phiên bản như Galaxy A17, A07 hay Galaxy M34 cũng nằm trong danh sách thử nghiệm. Điều này khẳng định cam kết của thương hiệu Hàn Quốc trong việc tối ưu hiệu năng, giao diện và mang đến trải nghiệm Android 17 đồng bộ cho toàn bộ hệ sinh thái thiết bị mà không bắt người dùng phân khúc phổ thông phải chờ đợi lâu.

    Nhiều điện thoại Galaxy A đang được thử nghiệm với One UI 9
    Nhiều điện thoại Galaxy A đang được thử nghiệm với One UI 9

    Chi tiết danh sách 49 thiết bị Galaxy đang thử nghiệm One UI 9.0

    Dưới đây là danh sách các thiết bị Galaxy ghi nhận đang tham gia quá trình thử nghiệm nội bộ phiên bản One UI 9.0 dựa trên hệ điều hành Android 17:

    Dòng Galaxy S

    • Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE
    • Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

    Dòng Galaxy Z (Màn hình gập)

    • Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7
    • Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6
    • Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5

    Dòng Galaxy A

    • Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A27, Galaxy A17, Galaxy A07
    • Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A26, Galaxy A16
    • Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A25, Galaxy A15 5G
    • Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A24

    Dòng Galaxy M

    • Galaxy M56, Galaxy M35, Galaxy M34

    Dòng Galaxy Tab (Máy tính bảng)

    • Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra
    • Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 Lite
    • Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab A11, Galaxy Tab S6 Lite

    Nhìn chung, danh sách thử nghiệm nội bộ này có thể tiếp tục được mở rộng trước khi bản cập nhật chính thức ra mắt. Samsung hứa hẹn sẽ mang đến bản cập nhật One UI 9.0 tối ưu tốt nhất cho trải nghiệm đa nhiệm, hiệu năng và thời lượng pin trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy.

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      Khoa học - công nghệ
      Samsung thử nghiệm One UI 9.0 trên 49 thiết bị Galaxy: Kỳ vọng cập nhật Android 17 sớm
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