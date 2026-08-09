Samsung trình làng cảm biến ISOCELL HPC 200MP cùng công nghệ DeepPix tái tạo ảnh cực đỉnh Cảm biến ISOCELL HPC 200MP của Samsung tích hợp công nghệ DeepPix, hỗ trợ ảnh RAW 16-bit và quay video 4K 180fps, nâng tầm dải tương phản cho nhiếp ảnh di động.

Samsung vừa chính thức ra mắt cảm biến máy ảnh di động thế hệ mới ISOCELL HPC với độ phân giải 200MP. Cảm biến này đánh dấu bước tiến quan trọng khi tích hợp công nghệ DeepPix đột phá, hỗ trợ xuất định dạng ảnh RAW 16-bit cùng khả năng quay video 4K ở tốc độ khung hình 180 fps, giúp cải thiện toàn diện chất lượng hình ảnh trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Samsung ra mắt cảm biến ISOCELL HPC

Cơ chế hoạt động của công nghệ đột phá DeepPix

Trọng tâm của cảm biến ISOCELL HPC 200MP nằm ở công nghệ DeepPix lần đầu tiên được triển khai trong ngành thiết bị di động. Với kích thước cảm biến 1/1.3 inch và điểm ảnh siêu nhỏ 0.6μm, việc thu nhận đủ ánh sáng mà không gây nhiễu là một thách thức kỹ thuật lớn.

Công nghệ DeepPix giải quyết vấn đề này bằng cách tối ưu hóa dung lượng chứa tín hiệu điện tử của từng điểm ảnh. Thay vì dễ bị hiện tượng cháy sáng khi chụp ở điều kiện độ sáng cao, DeepPix giúp các điểm ảnh giữ lại lượng ánh sáng nhiều hơn trước khi đạt mức phơi sáng tối đa. Nhờ vậy, hình ảnh giữ được vùng sáng tự nhiên, vùng tối chi tiết và mở rộng dải tương phản động (Dynamic Range) vượt trội.

Công nghệ DeepPix sẽ mang đến dải tương phản động cao hơn

Chuẩn RAW 16-bit và khả năng xử lý thiếu sáng vượt trội

Bên cạnh cải tiến cấu trúc điểm ảnh, ISOCELL HPC hỗ trợ xuất định dạng ảnh RAW 16-bit cùng quy trình xử lý HDR 16-bit. Chuẩn dữ liệu này cung cấp khối lượng thông tin màu sắc và độ sáng lớn hơn đáng kể so với các chuẩn 10-bit hay 12-bit thông thường, tạo không gian hậu kỳ rộng mở cho người dùng chuyên nghiệp.

Trong môi trường ánh sáng yếu hoặc các tình huống ngược sáng gay gắt, cảm biến nâng cao hiệu quả thu sáng để giảm thiểu tối đa hiện tượng nhiễu hạt (noise), tái tạo khung hình trong trẻo và chân thực.

Cảm biến máy ảnh của Samsung sẽ nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng

Khả năng thu phóng mượt mà và quay video 4K 180fps

Một tính năng đáng chú ý khác trên ISOCELL HPC là khả năng xử lý HDR đồng nhất trực tiếp ngay trên cảm biến ở nhiều mức thu phóng. Khi người dùng thực hiện zoom ở các tiêu cự phổ biến như 1x, 1.5x, 2x, 3x hay 4x, cảm biến vẫn duy trì độ chi tiết và dải tương phản ổn định mà không bị suy giảm chất lượng.

Về khả năng ghi hình, cảm biến hỗ trợ quay video độ phân giải 4K với tốc độ lên đến 180 khung hình/giây. Thông số này cho phép quay các đoạn phim chuyển động chậm (slow-motion) đạt độ mượt mà cao và giữ trọn chi tiết.

Cảm biến mới của Samsung sẽ sớm xuất hiện trên các điện thoại của hãng vào cuối năm nay

Bảng thông số kỹ thuật chính của cảm biến ISOCELL HPC

Thông số Chi tiết kỹ thuật Độ phân giải 200 Megapixel Kích thước cảm biến 1/1.3 inch Kích thước điểm ảnh 0.6 μm Công nghệ nổi bật DeepPix, HDR 16-bit Định dạng hình ảnh RAW 16-bit Hỗ trợ quay video 4K @ 180 fps Mức zoom cảm biến 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x

Hệ thống dẫn sáng mới và triển vọng ứng dụng

Để đạt được hiệu suất quang học này, Samsung đã thiết kế lại hệ thống thấu kính và cấu trúc dẫn sáng. Hệ thống đóng vai trò như phễu thu gom ánh sáng, định hướng dòng sáng đi thẳng vào từng điểm ảnh kích thước siêu nhỏ, hạn chế hiện tượng tán sắc và thất thoát ánh sáng.

Dự kiến, cảm biến 200MP ISOCELL HPC thế hệ mới sẽ bắt đầu xuất hiện trên các dòng điện thoại thông minh cao cấp ra mắt vào cuối năm nay.