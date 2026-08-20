Tin mới

    Samsung tung bản cập nhật phần mềm tháng 8 giúp tối ưu độ ổn định cho tai nghe Galaxy Buds3 Pro

    Lê Nhân20/08/2026 21:22

    Samsung chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm AZG2 dung lượng 8.28MB cho Galaxy Buds3 Pro, tập trung tối ưu độ ổn định kết nối và chất lượng âm thanh.

    Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm tháng 8/2026 dành riêng cho mẫu tai nghe cao cấp Galaxy Buds3 Pro. Đợt nâng cấp này tập trung tối ưu hóa hiệu năng, cải thiện độ ổn định kết nối không dây và nâng cao trải nghiệm âm thanh tổng thể cho người dùng.

    Cải tiến trọng tâm trên bản cập nhật firmware AZG2

    Bản cập nhật phần mềm mới dành cho Galaxy Buds3 Pro mang mã xây dựng PDA kết thúc bằng ký tự AZG2. Mặc dù dung lượng gói cài đặt tương đối nhỏ gọn, chỉ khoảng 8.28 MB, bản nâng cấp này đem lại những cải thiện hệ thống rất quan trọng trong quá trình sử dụng thực tế.

    Bản cập nhật phần mềm mới cho Galaxy Buds3 Pro

    Thay vì bổ sung thêm các tính năng phụ trợ, Samsung tập trung xử lý độ tin cậy của thiết bị. Theo ghi chú phát hành từ nhà sản xuất, hành vi hoạt động của tai nghe đã được tinh chỉnh nhằm hạn chế tối đa các sự cố kết nối gián đoạn hoặc hiện tượng chênh lệch âm thanh giữa hai bên tai.

    Gói cập nhật firmware AZG2 cho Galaxy Buds3 Pro dung lượng 8.28MB

    Bên cạnh đó, tương tác giữa thiết bị và ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại di động cũng trở nên nhạy bén hơn. Việc chuyển đổi qua lại giữa các chế độ Chống ồn chủ động (ANC) và Âm thanh xung quanh (Ambient Sound) được phản hồi nhanh chóng và mượt mà hơn trước.

    Hướng dẫn các bước cài đặt bản cập nhật

    Để cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất cho tai nghe Galaxy Buds3 Pro, người dùng thực hiện theo các bước sau:

    1. Khởi động ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại đã ghép nối với tai nghe.
    2. Truy cập vào mục Cài đặt tai nghe (Earbud settings).
    3. Chọn Cập nhật phần mềm tai nghe (Earbud software update) và nhấn Tải về và cài đặt.

    Lưu ý giữ tai nghe nằm trong hộp sạc hoặc đảm bảo dung lượng pin còn đủ trước khi tiến hành quá trình cập nhật để tránh gián đoạn.

    Tóm tắt thông số kỹ thuật của Galaxy Buds3 Pro

    Galaxy Buds3 Pro là mẫu tai nghe True Wireless hàng đầu của Samsung, được trang bị nhiều công nghệ xử lý âm thanh tân tiến.

    Tai nghe Bluetooth True Wireless Samsung Galaxy Buds 3 Pro
    Tính năngThông số kỹ thuật
    Công nghệ chống ồnChống ồn chủ động (ANC) tự động tinh chỉnh theo môi trường
    Tính năng thông minhHỗ trợ phiên dịch viên thời gian thực
    Thời lượng pinTối đa 30 giờ sử dụng kèm hộp sạc
    Kết nối không dâyBluetooth 5.4

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Khoa học - công nghệ
      Samsung tung bản cập nhật phần mềm tháng 8 giúp tối ưu độ ổn định cho tai nghe Galaxy Buds3 Pro
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO