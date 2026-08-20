Samsung tung bản cập nhật phần mềm tháng 8 giúp tối ưu độ ổn định cho tai nghe Galaxy Buds3 Pro Samsung chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm AZG2 dung lượng 8.28MB cho Galaxy Buds3 Pro, tập trung tối ưu độ ổn định kết nối và chất lượng âm thanh.

Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm tháng 8/2026 dành riêng cho mẫu tai nghe cao cấp Galaxy Buds3 Pro. Đợt nâng cấp này tập trung tối ưu hóa hiệu năng, cải thiện độ ổn định kết nối không dây và nâng cao trải nghiệm âm thanh tổng thể cho người dùng.

Cải tiến trọng tâm trên bản cập nhật firmware AZG2

Bản cập nhật phần mềm mới dành cho Galaxy Buds3 Pro mang mã xây dựng PDA kết thúc bằng ký tự AZG2. Mặc dù dung lượng gói cài đặt tương đối nhỏ gọn, chỉ khoảng 8.28 MB, bản nâng cấp này đem lại những cải thiện hệ thống rất quan trọng trong quá trình sử dụng thực tế.

Thay vì bổ sung thêm các tính năng phụ trợ, Samsung tập trung xử lý độ tin cậy của thiết bị. Theo ghi chú phát hành từ nhà sản xuất, hành vi hoạt động của tai nghe đã được tinh chỉnh nhằm hạn chế tối đa các sự cố kết nối gián đoạn hoặc hiện tượng chênh lệch âm thanh giữa hai bên tai.

Bên cạnh đó, tương tác giữa thiết bị và ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại di động cũng trở nên nhạy bén hơn. Việc chuyển đổi qua lại giữa các chế độ Chống ồn chủ động (ANC) và Âm thanh xung quanh (Ambient Sound) được phản hồi nhanh chóng và mượt mà hơn trước.

Hướng dẫn các bước cài đặt bản cập nhật

Để cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất cho tai nghe Galaxy Buds3 Pro, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Khởi động ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại đã ghép nối với tai nghe. Truy cập vào mục Cài đặt tai nghe (Earbud settings). Chọn Cập nhật phần mềm tai nghe (Earbud software update) và nhấn Tải về và cài đặt.

Lưu ý giữ tai nghe nằm trong hộp sạc hoặc đảm bảo dung lượng pin còn đủ trước khi tiến hành quá trình cập nhật để tránh gián đoạn.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3 Pro là mẫu tai nghe True Wireless hàng đầu của Samsung, được trang bị nhiều công nghệ xử lý âm thanh tân tiến.