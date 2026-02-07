Samsung vô tình xác nhận ngày ra mắt Galaxy Z Fold8 và Galaxy Watch9 qua ứng dụng Members Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 22/7 tại London, đánh dấu màn ra mắt của Galaxy Z Fold8 cùng hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh thế hệ mới.

Samsung vừa vô tình hé lộ mốc thời gian quan trọng cho sự kiện công nghệ được mong chờ nhất năm 2026. Thông tin xuất hiện trực tiếp trên ứng dụng Samsung Members tại thị trường Malaysia, xác nhận ngày 22/7/2026 là thời điểm trình làng dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold8 và đồng hồ thông minh Galaxy Watch9.

Rò rỉ từ ứng dụng Samsung Members: Những con số biết nói

Tại Malaysia, Samsung đang triển khai chương trình tặng phiếu mua sắm thông qua ứng dụng Members dành cho cộng đồng người dùng Galaxy. Theo nội dung quảng bá, người dùng có thể nhận phiếu ưu đãi trị giá 700 RM (tương đương khoảng 4.49 triệu đồng) để sử dụng cho các thiết bị mới sắp ra mắt.

Đáng chú ý, nội dung quảng cáo đã xác nhận phiếu giảm giá này áp dụng cụ thể cho "thiết bị gập thế hệ tiếp theo" và "thiết bị đeo thông minh thế hệ tiếp theo". Thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi được ghi nhận từ ngày 22/7/2026, trùng khớp hoàn toàn với các dự đoán trước đó về lịch trình diễn ra sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè.

Samsung hiện đang quảng bá sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo trong ứng dụng Samsung Member

Người dùng sau khi nhận mã có thể sử dụng ưu đãi đến ngày 4/10 trên cửa hàng trực tuyến của hãng hoặc từ ngày 11/8 đến ngày 4/10 tại các hệ thống bán lẻ trực tiếp. Lộ trình này cho thấy Samsung đã sẵn sàng cho việc thương mại hóa sản phẩm ngay sau sự kiện ra mắt.

Chiến lược thay đổi địa điểm và kỳ vọng về dòng Galaxy Z 2026

Trong nhiều tháng qua, truyền thông Hàn Quốc liên tục nhắc đến ngày 22/7 như lựa chọn hàng đầu cho sự kiện Unpacked. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở địa điểm tổ chức. Thay vì các thành phố quen thuộc tại Mỹ hay Hàn Quốc, sự kiện năm nay được cho là sẽ diễn ra tại London (Anh). Việc lựa chọn một trung tâm văn hóa và công nghệ tại châu Âu cho thấy Samsung đang muốn làm mới hình ảnh toàn cầu cho dòng thiết bị gập cao cấp của mình.

Sự kiện sắp tới sẽ là nơi Samsung ra mắt nhiều sản phẩm thú vị

Dựa trên các thông tin rò rỉ kỹ thuật, Samsung sẽ giới thiệu ít nhất 3 mẫu điện thoại màn hình gập trong đợt này. Bên cạnh Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn và Galaxy Z Flip8, sự xuất hiện của phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra với những nâng cấp vượt trội về camera đang trở thành tâm điểm chú ý. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm thu hẹp khoảng cách về khả năng nhiếp ảnh giữa dòng máy gập và các flagship truyền thống như dòng S Series.

Hệ sinh thái thiết bị đeo và những dự án mới

Song song với điện thoại gập, dòng Galaxy Watch9 cũng sẽ chính thức lộ diện. Thế hệ đồng hồ thông minh mới dự kiến tiếp tục chạy trên nền tảng Wear OS với những cải tiến sâu về hiệu năng và khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu. Ngoài ra, giới công nghệ cũng kỳ vọng Samsung sẽ tận dụng sân khấu tại London để hé lộ thêm về dự án kính thông minh (Smart Glasses), một lĩnh vực mà các tập đoàn công nghệ lớn đang cạnh tranh gay gắt.

Các hình ảnh teaser đầu tiên dành cho Galaxy Z Fold8 đã bắt đầu xuất hiện, tập trung vào ngôn ngữ thiết kế tối ưu cho màn hình lớn. Những thay đổi về hiệu ứng thị giác, bảng màu mới và bộ hình nền mặc định cho thấy Samsung vẫn duy trì triết lý thiết kế sang trọng nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào độ bền và trải nghiệm người dùng thực tế.

Với việc vô tình để lộ thông tin trên ứng dụng chính thức, ngày ra mắt 22/7 gần như đã chắc chắn. Người hâm mộ hiện đang chờ đợi thư mời chính thức từ Samsung để xác nhận các tính năng đột phá trên thế hệ Galaxy Z 2026.