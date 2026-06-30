Samsung xác nhận phát triển Galaxy Ring 2: Pin lâu hơn và thiết kế siêu mỏng Samsung xác nhận Galaxy Ring 2 đang được phát triển với cải tiến về pin lên đến 10 ngày, thiết kế mỏng nhẹ hơn và khả năng tương thích với iPhone trong tương lai.

Samsung vừa chính thức xác nhận việc phát triển thế hệ nhẫn thông minh tiếp theo mang tên Galaxy Ring 2. Thông tin này được Tiến sĩ Hon Pak, Phó Chủ tịch cấp cao của Samsung, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, hứa hẹn mang đến những đột phá mới trong lĩnh vực thiết bị đeo theo dõi sức khỏe.

Samsung đang phát triển thế hệ nhẫn thông minh Galaxy Ring 2 để cạnh tranh với Oura Ring 5.

Ba nâng cấp phần cứng đáng chú ý trên Galaxy Ring 2

Mặc dù phiên bản Galaxy Ring đầu tiên mới ra mắt được hai năm, Samsung đã bắt tay vào việc tinh chỉnh phần cứng cho thế hệ kế nhiệm. Các báo cáo rò rỉ cho thấy thiết bị mới sẽ tập trung vào ba cải tiến cốt lõi nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đầu tiên là thời lượng pin. Galaxy Ring 2 được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian sử dụng từ mức 7 ngày hiện tại lên khoảng 9 đến 10 ngày cho một lần sạc. Đây là một bước tiến quan trọng giúp giảm bớt tần suất sạc pin cho người dùng thiết bị đeo 24/7.

Thứ hai, thiết kế của nhẫn sẽ được làm mỏng và nhẹ hơn. Việc giảm kích thước vật lý không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện đáng kể sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài, đặc biệt là khi ngủ. Cuối cùng, hệ thống cảm biến sẽ được tái thiết kế để đo nhiệt độ da chính xác hơn và bổ sung các tính năng theo dõi sức khỏe tim mạch chuyên sâu.

Phần mềm là chìa khóa tạo nên sự khác biệt

Dù có những nâng cấp về phần cứng, Tiến sĩ Hon Pak nhấn mạnh rằng yếu tố quyết định sự thành công của Galaxy Ring 2 nằm ở phần mềm. Trong bối cảnh hầu hết các loại nhẫn thông minh trên thị trường đều sở hữu hệ thống cảm biến tương đương, khả năng phân tích dữ liệu mới là điểm mấu chốt.

Thuật toán của Samsung sẽ tập trung xử lý các chỉ số về nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, nhiệt độ da và các dữ liệu vận động để đưa ra những phân tích sức khỏe cá nhân hóa. Mục tiêu là biến những con số thô thành những lời khuyên hữu ích cho người dùng trong việc quản lý sức khỏe hàng ngày.

Mở rộng hệ sinh thái và khả năng tương thích iPhone

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất là khả năng Galaxy Ring 2 sẽ tương thích với iPhone của Apple. Dù chưa đưa ra lời khẳng định chắc chắn, đại diện Samsung đã ám chỉ về việc mở rộng khả năng kết nối này. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là bước đi chiến lược giúp Samsung tiếp cận lượng người dùng iOS đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Apple Watch hoặc các dòng nhẫn thông minh khác như Oura Ring 5.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố mốc thời gian ra mắt cụ thể cũng như chi tiết giá bán của Galaxy Ring 2. Tuy nhiên, sự xác nhận chính thức từ lãnh đạo cấp cao cho thấy sản phẩm này đang là một phần quan trọng trong lộ trình phát triển thiết bị đeo của hãng công nghệ Hàn Quốc.