Thể thao 360 Samurai dừng bước Cuộc chiến giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về các vũ công Samba, điều đó đồng nghĩa với việc các Samurai phải dừng bước.

Nhật Bản luôn là một đối thủ mà bất cứ đối thủ nào cũng phải đề phòng. Đại diện châu Á vượt qua vòng bảng bằng lối chơi giàu kỷ luật, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái rất nhanh. Samurai xanh không phải mẫu đội bóng thích kiểm soát bóng quá nhiều. Họ xây dựng lối chơi trên nền tảng của một khối đội hình cực kỳ chặt chẽ, thu hẹp tối đa khoảng trống ở trung lộ trước khi tung ra những đòn phản công với tốc độ rất cao. Chỉ cần đoạt bóng thành công, các đường chuyền thẳng đứng lập tức được triển khai, còn các cầu thủ tuyến trên liên tục di chuyển không bóng và hoán đổi vị trí để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Trái ngược với Brazil, Nhật Bản không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất mà sở hữu nhiều mũi tấn công biết cách tạo khác biệt. Chính tính tập thể ấy giúp Nhật Bản duy trì chuỗi trận ấn tượng và luôn sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của đối phương.

Bên phía đối diện, Brazil bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên vô địch. Trên đấu trường World Cup, Brazil luôn ở một đẳng cấp khác. Hiện tại đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng, đặc biệt là Vinicius và Matheus Cunha. Nhưng World Cup không chỉ là sân khấu của những cá nhân xuất chúng. Bởi một khi càng nhiều ngôi sao, Brazil càng có xu hướng đẩy cao đội hình để tạo áp lực liên tục. Đó cũng chính là điều Nhật Bản chờ đợi để trừng phạt nếu đại diện Nam Mỹ mắc sai lầm. Và trước đối thủ không hề dễ chịu đối với các đội bóng lớn mang tên Nhật Bản, dù cho đội bóng của HLV Carlo Ancelotti được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định, song "Samurai xanh" đã chứng minh họ đủ khả năng gây bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào, đó là điều mà Brazil phải hết sức lưu tâm.

Brazil và Nhật Bản đều nhập cuộc tốc độ, với đội hình đẩy cao để pressing. Ngay ở phút thứ 2, hàng thủ Nhật Bản mắc sai lầm với pha phá bóng lỗi mở ra cơ hội dứt điểm chân trái cho Guimaraes, tuy nhiên cú sút của tiền vệ CLB Newcastle lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Những phút sau đó Brazil đã lấy lại quyền kiểm soát thế trận, dồn Nhật Bản về sân nhà. Đội bóng của Ancelotti muốn có bàn mở tỷ số từ sớm để phá thế thủ của Nhật Bản. Trong khi đó, đại diện châu Á đá đội hình 5-4-1, lùi rất sâu để ngăn chặn Vinicius và Cunha. Đứng vững trước sức ép của Brazil, Nhật Bản bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 29. Sano cướp được bóng từ giữa sân. Anh có pha độc diễn trên nửa phần sân Brazil, rồi tung cú sút xa chéo góc đẳng cấp hạ gục thủ thành Alisson. Sau khi bất ngờ nhận bàn thua, Brazil tạo sức ép cực lớn trước khung thành Nhật Bản, tuy nhiên những Samurai đã đứng vững, và giữ lợi thế dẫn trước 1-0, khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, Brazil tạo nên sức ép nghẹt thở trước khung thành Nhật Bản, sau một số cơ hội bị từ chối bởi sự xuất sắc của thủ thành Suzuki, Brazil đã có bàn thắng quân bình tỉ số ở phút thứ 56. Casemiro với pha chạy chỗ và đánh đầu cực kỳ chuẩn mực đã giúp các vũ công Samba kéo trận đấu về lại vạch xuất phát. Chỉ 2 phút sau bàn thắng quân bình tỉ số, pha nhảy múa với trái bóng của Vinicius suýt đưa Brazil vượt lên. Tuy nhiên một lần nữa tài năng của Suzuki đã khiến cho siêu sao thuộc biên chế Real Madrid mất đi một siêu phẩm.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ, khi trận đấu đã bước tới phút 90+5 tỉ số vẫn là 1-1. Tuy nhiên, cú đặt lòng chuẩn xác trong vòng cấm của Martinelli đã nhấn chìm các Samurai trong nước mắt. Ngược dòng đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 nhờ pha lập công của Martinelli ở đúng phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai, Brazil thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sẽ gặp Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy để tranh vé vào tứ kết.