Sân bay Điện Biên đề xuất mở đường bay quốc tế đầu tiên tới Trung Quốc Điện Biên đề xuất mở các chuyến bay charter kết nối với Vân Nam (Trung Quốc), đánh dấu bước ngoặt đưa cảng hàng không duy nhất vùng Tây Bắc vươn tầm quốc tế.

Cảng hàng không Điện Biên vừa được đề xuất thiết lập các tuyến bay trực tiếp tới các trung tâm du lịch lớn của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa sân bay duy nhất của vùng Tây Bắc trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, thúc đẩy kinh tế biên mậu và du lịch xuyên biên giới.

Đề xuất kết nối hàng không trực tiếp với tỉnh Vân Nam

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã chính thức đề xuất phương án phối hợp kiến nghị các cơ quan thẩm quyền và hãng hàng không hai nước nghiên cứu triển khai các chuyến bay charter (thuê chuyến). Các điểm đến được nhắm tới bao gồm sân bay Côn Minh, Lệ Giang và Tây Song Bản Nạp.

Sân bay Điện Biên hiện là cảng hàng không duy nhất tại vùng Tây Bắc. Ảnh: Tạp chí VnEconomy

Nếu đề xuất này được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử sân bay Điện Biên khai thác đường bay quốc tế trực tiếp. Bên cạnh hạ tầng hàng không, hai địa phương cũng thống nhất kiến nghị tạo điều kiện cho khách du lịch sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành qua cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, đồng thời thí điểm cho phương tiện tự lái di chuyển theo tuyến cố định giữa Vân Nam và Điện Biên.

Năng lực hạ tầng và lợi thế vận hành của sân bay Điện Biên

Sau dự án nâng cấp quy mô lớn và đưa vào vận hành từ cuối năm 2023, cảng hàng không Điện Biên đã đủ điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận các dòng máy bay thân hẹp hiện đại như Airbus A320, A321 hoặc các dòng tương đương. Với công suất thiết kế đạt khoảng 500.000 hành khách mỗi năm, sân bay này đóng vai trò mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng cao.

Trung Quốc là thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam. Ảnh: Internet

Về mặt địa lý, Điện Biên có lợi thế đặc biệt khi nằm gần tỉnh Vân Nam hơn so với các trung tâm hàng không lớn khác tại Việt Nam. Vị trí này không chỉ thuận lợi để kết nối với khu vực Tây Nam Trung Quốc mà còn nằm trên hành lang kinh tế nối liền Bắc Lào và các quốc gia trong Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển các tuyến bay quốc tế định kỳ.

Kỳ vọng hình thành hành lang du lịch văn hóa xuyên biên giới

Việc mở các chuyến bay charter được kỳ vọng sẽ tạo nền móng để xây dựng tuyến du lịch văn hóa Thái, kết nối vùng Tây Bắc Việt Nam với Tây Song Bản Nạp – khu vực có nhiều nét tương đồng về cộng đồng dân cư và bản sắc văn hóa. Sản phẩm du lịch này sẽ kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa bản địa và tham quan hệ thống di tích lịch sử, trọng tâm là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Việt Nam đang tích cực mở rộng các mạng bay quốc tế mới. Ảnh: Internet

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt khách, đưa doanh thu du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, đóng góp xấp xỉ 11% vào GRDP của tỉnh. Hiện tại, Vietnam Airlines vẫn là đơn vị duy nhất khai thác đường bay thường lệ giữa Điện Biên và Hà Nội. Việc đa dạng hóa các tuyến bay, đặc biệt là hướng ra thị trường quốc tế, sẽ là động lực quan trọng để địa phương đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.