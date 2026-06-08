Thương mại - Dịch vụ Sân bay Liên Khương chạy nước rút trước giờ mở cửa Chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước thời điểm dự kiến hoạt động trở lại, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang bước vào chặng nước rút cuối cùng.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoàn thành sớm so với dự kiến 10 ngày

Khép lại công trường, mở lại đường bay

Sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa đường cất, hạ cánh và đường lăn, các hạng mục xây dựng chính của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã cơ bản hoàn thành. Hiện công tác nghiệm thu, kiểm tra chuyên ngành và hoàn thiện thủ tục khai thác đang được triển khai theo lịch trình chặt chẽ.



Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Ảnh Nguyễn Luân)

Ngày 19/8/2026 được xác định là mốc mở cửa trở lại của sân bay Liên Khương. Không chỉ là thời điểm nối lại hoạt động vận tải hàng không, đây còn được kỳ vọng là “điểm bật” cho dòng khách, doanh thu du lịch, lưu thông hàng hóa và sức mua của nền kinh tế Lâm Đồng trong những tháng cuối năm.



Dự án Sửa chữa đường cất, hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng. Riêng gói thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị có giá trị hơn 845 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 4/3/2026, với sự tham gia của liên danh các nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng công trình hàng không và hạ tầng kỹ thuật.



Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), phần lớn khối lượng xây dựng đường cất, hạ cánh, đường lăn và hệ thống thoát nước đã hoàn thành. Các hạng mục đào phá mặt đường cũ, thi công nền đất, cấp phối đá dăm, bê tông xi măng, lề vật liệu, cống hộp, tường chắn đất và khu vực an toàn cuối đường cất, hạ cánh đều đạt 100% khối lượng.



Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực địa tại khu vực cất cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Một số phần việc còn lại đang được đẩy nhanh gồm: mương đá hộc xây và cắt rãnh đạt khoảng 95%; sơn kẻ tín hiệu trên đường cất, hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 80%. Đối với hệ thống kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay, các hạng mục móng thiết bị, cáp nguồn, cáp quang, anten ILS và hệ thống đèn hiệu hàng không cơ bản hoàn thành; hệ thống đèn lề đường lăn và biển báo đạt khoảng 80%.

Ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP cho biết, tiến độ công trình đang được tổ chức theo hướng vừa hoàn thiện các phần việc cuối cùng, vừa triển khai đồng thời công tác nghiệm thu và các thủ tục bắt buộc để đưa sân bay trở lại khai thác.

Theo kế hoạch, công tác nghiệm thu công trình được thực hiện từ ngày 1 - 5/8; cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra nghiệm thu từ ngày 5 - 10/8 và dự kiến ban hành thông báo kết quả vào ngày 10/8.



Các hạng mục 2 bên đường cất cánh của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang khẩn trương hoàn tất

Từ ngày 10 - 17/8, hồ sơ cấp phép khai thác sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trình Cục Hàng không Việt Nam xem xét, chấp thuận. Các thủ tục bao gồm: cấp lại giấy chứng nhận cảng hàng không; đưa đường cất, hạ cánh và đường lăn vào khai thác; phê duyệt sửa đổi tài liệu khai thác; cấp lại giấy chứng nhận đối với các cơ sở, hệ thống và trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay.



Theo đại diện ACV, những ngày cuối trước khi mở cửa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi mỗi hạng mục không chỉ phải hoàn thành về khối lượng mà còn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, an ninh và an toàn hàng không. Việc đưa sân bay vào hoạt động chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, đánh giá và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Song song với tiến độ công trình, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác trở lại. Từ ngày 19/8, tần suất bay đi và đến sân bay Liên Khương dự kiến đạt bình quân từ 36 - 40 lượt chuyến mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách. Trong 4 tháng cuối năm 2026, lượng hành khách qua sân bay được dự báo đạt khoảng 816.000 lượt.

Đường cất, hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng

Hai đường bay trục Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt - Hà Nội dự kiến có từ 7 - 8 chuyến/ngày trên mỗi chặng. Đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng khai thác 2 chuyến/ngày; Đà Lạt - Vinh và Đà Lạt - Cần Thơ mỗi chặng 1 chuyến/ngày; Đà Lạt - Hải Phòng có 4 chuyến/tuần. Đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 2/9 với tần suất 4 chuyến/tuần.

Đón chuyến bay bằng một hệ sinh thái dịch vụ

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu cho rằng, giá trị của một đường bay không chỉ được đo bằng lượng hành khách mà còn ở khả năng thúc đẩy xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp và đưa hàng hóa địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Lâm Đồng đang phối hợp với Vietnam Airlines quảng bá thanh long và dưa lưới của tỉnh trên các chuyến bay nội địa, quốc tế. Hiện đã có 4 doanh nghiệp đăng ký cung ứng tổng cộng 1,5 tấn sản phẩm trong 2 đợt vào ngày 21 và 26/8.

Sơn kẻ tín hiệu trên đường cất, hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đạt khoảng 80%

Đây được xem là bước thử nghiệm để nông sản Lâm Đồng tiếp cận hệ sinh thái hàng không, từ suất ăn, quà tặng, phòng chờ đến các hoạt động truyền thông của hãng.



Về dài hạn, Lâm Đồng định hướng phát triển vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tại Liên Khương, gắn với Trung tâm Logistics Đức Trọng, cảng cạn và tổ hợp kho lạnh - phân loại - đóng gói - kiểm dịch. Khi các mắt xích này được kết nối đồng bộ, sân bay có thể trở thành cửa ngõ vận chuyển nhanh cho hoa, rau, trái cây và các sản phẩm có giá trị cao của Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại phải được xem là điểm khởi đầu cho một chu kỳ khai thác mới, trong đó hiệu quả không chỉ đo bằng số chuyến bay hay lượng hành khách, mà còn bằng khả năng tạo thêm nguồn khách, mở rộng thị trường và thúc đẩy lưu thông hàng hóa của tỉnh. "Mục tiêu trước mắt là khôi phục đầy đủ và duy trì ổn định các đường bay. Về lâu dài, từng bước mở rộng mạng bay quốc tế trên cơ sở nhu cầu thị trường, hiệu quả khai thác và sự hợp tác thực chất giữa tỉnh, ACV, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các hãng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp", đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện điều kiện phục vụ, xây dựng gói kích cầu, chuẩn bị nguồn hàng và nội dung truyền thông trước thời điểm sân bay mở cửa. Mỗi chương trình hợp tác phải xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm của từng đơn vị; tránh tình trạng mở đường bay nhưng thiếu nguồn khách, nguồn hàng và giải pháp duy trì lâu dài.

Từng phần việc tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đều đang được tính bằng tiến độ

Sự kiện Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại hoạt động sau thời gian tạm đóng cửa để sửa chữa đường cất, hạ cánh và đường lăn, các hạng mục xây dựng chính sẽ đánh dấu sự trở lại của một cửa ngõ giao thông quan trọng. Song, thành công không dừng ở việc nối lại các chuyến bay mà nằm ở khả năng phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không, mở rộng kết nối, thúc đẩy du lịch, thương mại, logistics và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Lâm Đồng trong giai đoạn mới.