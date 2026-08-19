Thời sự Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên trở lại Lâm Đồng Gần 200 hành khách và thành viên tổ bay thuộc chuyến bay mang số hiệu VN1380 từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương), đánh dấu sân bay chính thức hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa và nâng cấp toàn diện.

Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng trang trọng, đánh dấu thời khắc sân bay Liên Khương chính thức trở lại hoạt động sau hơn 5 tháng tạm dừng

Sáng 19/8, tại sân bay Liên Khương, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức chương trình chào đón chuyến bay đầu tiên khi sân bay Liên Khương khai thác trở lại.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho những hành khách đầu tiên

Đón và chúc mừng chuyến bay đầu tiên tới sân bay Liên Khương có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đón những hành khách đầu tiên xuống Sân bay Liên Khương

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, sở, ngành tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp đến những hành khách đầu tiên

Đúng 7 giờ 5 phút, sáng 19/8, chuyến bay mang số hiệu VN1380 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Liên Khương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ tặng quà cho hành khách khi hạ cánh xuống Sân bay Liên Khương

Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng trang trọng, đánh dấu thời khắc sân bay Liên Khương chính thức trở lại hoạt động sau hơn 5 tháng tạm dừng.

Trên chuyến bay có 200 hành khách và thành viên tổ bay. Trong đó, có 178 hành khách là những người con của quê hương Lâm Đồng, khách du lịch đang làm ăn, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng những hành khách đầu tiên hạ xuống Sân bay Liên Khương

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho những hành khách đáp chuyến bay đầu tiên hạ xuống Sân bay Liên Khương

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho những hành khách đáp chuyến bay đầu tiên hạ xuống Sân bay Liên Khương

Đón những vị khách đầu tiên đáp cánh tại sân bay Liên Khương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao những bó hoa tươi thắm, ân cần thăm hỏi và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các hành khách khi đặt chân đến Lâm Đồng.

Việc chào đón chuyến bay đầu tiên khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện mở ra giai đoạn phát triển mới cho sân bay, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Cùng với chuyến bay số hiệu VN1380, trong ngày 19/8, sân bay Liên Khương dự kiến đón thêm 27 chuyến bay từ các tỉnh khác đến với Đà Lạt. Trong đó, riêng buổi sáng 19/8 sẽ có thêm 4 chuyến bay, với hơn 700 hành khách.

Niềm vui của hành khách khi đặt chân đến xứ sở ngàn hoa

Trước đó, vào ngày 4/3/2026, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức đóng cửa tạm thời để khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng. Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đây là công trình giao thông hàng không cấp I, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm: sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Hành khách tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc khi đặt chân xuống sân bay Liên Khương vào ngày đầu tiên mở cửa trở lại