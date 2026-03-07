Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại: Khôi phục 5 đường bay đến Đà Lạt từ tháng 8/2026 Sau thời gian tạm dừng để nâng cấp, Cảng hàng không Liên Khương dự kiến mở cửa lại từ ngày 19/8/2026, cùng lúc khôi phục 5 đường bay trọng điểm kết nối Đà Lạt với các trung tâm kinh tế lớn.

Hệ thống hạ tầng hàng không tại khu vực Tây Nguyên chuẩn bị đón tín hiệu tích cực khi Cảng hàng không Liên Khương hoàn tất công tác nâng cấp. Theo kế hoạch, sân bay này sẽ chính thức hoạt động trở lại vào trung tuần tháng 8/2026, tạo điều kiện để các hãng hàng không nối lại mạng lưới bay đến "thành phố ngàn hoa".

Chi tiết kế hoạch khôi phục 5 đường bay trọng điểm

Từ ngày 19/8/2026, hãng hàng không Vietjet sẽ đồng loạt khôi phục các đường bay kết nối Đà Lạt với nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Động thái này nhằm tái lập khả năng kết nối giao thương và du lịch sau thời gian gián đoạn phục vụ thi công hạ tầng tại sân bay.

Đáng chú ý, tần suất khai thác được phân bổ dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường. Trong đó, trục kết nối với Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn nhất nhằm phục vụ luồng khách du lịch và công vụ từ phía Bắc.

Vietjet mở thêm nhiều đường bay mới. Ảnh: Internet

Cụ thể, lịch trình khai thác dự kiến như sau:

Đường bay Tần suất chuyến khứ hồi/tuần Hà Nội - Đà Lạt 28 chuyến TP.HCM - Đà Lạt 7 chuyến Vinh - Đà Lạt 7 chuyến Hải Phòng - Đà Lạt 4 chuyến Đà Nẵng - Đà Lạt 3 chuyến

Tác động đến hạ tầng du lịch và kinh tế khu vực

Việc nối lại đồng loạt các đường bay được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Khả năng kết nối đa điểm không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở rộng tệp khách hàng từ các khu vực trọng điểm như duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Hồng.

Một góc Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

Bên cạnh lợi thế về khí hậu và cảnh quan đặc trưng, việc nâng cấp sân bay Liên Khương còn giúp địa phương tăng cường khả năng tiếp nhận các dòng máy bay hiện đại, nâng cao năng lực phục vụ hành khách. Điều này phù hợp với định hướng phát triển Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước.

Hiện tại, hệ thống bán vé đã được kích hoạt trên các nền tảng trực tuyến. Để kích cầu trở lại, đơn vị vận hành cũng triển khai các chương trình ưu đãi về giá vé, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách lên kế hoạch di chuyển ngay khi sân bay mở cửa trở lại.

Lưu ý: Thông tin về lịch bay có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan quản lý hàng không và điều kiện vận hành thực tế tại sân bay.