Du lịch Sân bay Liên Khương khai thác trở lại, tạo đòn bẩy cho du lịch Lâm Đồng Sau hơn 5 tháng tạm dừng hoạt động để nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026. Đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt, được kỳ vọng tạo “đòn bẩy” mạnh mẽ thúc đẩy toàn diện ngành du lịch và kinh tế của Lâm Đồng.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026 (Ảnh tư liệu)

Xúc tiến các thị trường khách quốc tế mới

Trước thời điểm tạm đóng cửa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 36 chuyến/ngày với gần 6.000 lượt hành khách đi và đến; trong đó khách nội địa khoảng 5.700 lượt/ngày và khách quốc tế khoảng 280 lượt/ngày.

Mạng đường bay thường lệ gồm 5 đường bay nội địa và 2 đường bay quốc tế. Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương còn phục vụ một số chuyến bay thuê chuyến từ Đài Loan, Hàn Quốc đến Đà Lạt.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, từ ngày 19/8/2026, sân bay sẽ hoạt động trở lại với tần suất khoảng 36 - 40 chuyến bay/ngày. Dự tính trong 4 tháng cuối năm 2026, số lượng khách đạt khoảng 816.000 lượt.

Đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt, kỳ vọng tạo “đòn bẩy” phát triển mạnh mẽ (Ảnh tư liệu)

Theo đó, Lâm Đồng sẽ ưu tiên làm việc với các hãng hàng không trong nước để nghiên cứu khôi phục các đường bay đã từng khai thác và đạt hiệu quả như các đường bay kết nối Đà Lạt với Thanh Hóa, Huế, Cần Thơ, Phú Quốc.

Doanh nghiệp cũng sẽ phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các địa phương có tiềm năng về du lịch, thương mại, nghiên cứu mở mới và tăng tần suất các đường bay.

Bên cạnh đó, nhiều đường bay trọng điểm nội địa được khôi phục. Cụ thể, chặng Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh duy trì 7 - 8 chuyến/ngày với sự tham gia của các hãng Vietjet Air, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airways.

Hình ảnh trái thanh long Lâm Đồng sẽ cất cánh cùng các chuyến bay của Vietnam Airlines (Ảnh: AI)

Tương tự, đường bay Đà Lạt - Hà Nội cũng dự kiến khai thác 7 - 8 chuyến/ngày. Các đường bay khác như: Đà Lạt - Đà Nẵng khai thác 2 chuyến/ngày; Đà Lạt - Vinh 1 chuyến/ngày; Đà Lạt - Cần Thơ 1 chuyến/ngày.

Riêng đường bay Đà Lạt - Hải Phòng được duy trì với tần suất 4 chuyến/tuần. Đặc biệt, từ ngày 2/9, đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) cũng được khai thác trở lại với tần suất 4 chuyến/tuần do hãng AirAsia vận hành.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh thông tin, đơn vị sẽ phối hợp xúc tiến các thị trường đã khai thác và có nguồn khách ổn định đến Lâm Đồng như: Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu xúc tiến thêm các thị trường như: Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông, thu hút đa dạng nguồn khách quốc tế đến Lâm Đồng.

“ Trung tâm sẽ phối hợp với Cảng vụ Hàng không Việt Nam biên tập, xây dựng video clip giới thiệu hình ảnh Lâm Đồng trình chiếu tại các sân bay theo hình thức quảng bá "chéo". Đồng thời, tổ chức đón đoàn Famtrip, KOLs, Tiktokers, Travel Bloggers đến Lâm Đồng khảo sát sản phẩm du lịch, kết nối hợp tác phát triển du lịch. Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Đón đầu dòng khách, nâng tầm điểm đến

Không chỉ khôi phục kết nối hàng không, Lâm Đồng còn xem đây là cơ hội để tái khởi động mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường khách và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Lâm Đồng đang xây dựng hình ảnh điểm đến “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động quảng bá như: chương trình “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương” và phối hợp với các đối tác, đặc biệt là Vietnam Airlines, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Với mục đích xây dựng hình ảnh điểm đến “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”, Lâm Đồng sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp từ sự phối hợp của các sở ngành, đơn vị và địa phương liên quan. Trung tâm sẽ khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường và xác định định hướng phát triển đường bay.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển đường bay, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến gắn với phát triển hàng không.

Song song đó, phát triển sản phẩm du lịch gắn với hoạt động hàng không, nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ phục vụ hành khách, thu hút và phát triển các đường bay quốc tế.

Lâm Đồng sẽ phát triển sản phẩm du lịch gắn với hoạt động hàng không

Trong những tháng cuối năm, Lâm Đồng cũng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện lớn như: “Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng” tại TP Hồ Chí Minh; “Lễ hội nước mắm” tại khu vực Đông Lâm Đồng gắn với “Ngày hội du lịch, quà tặng và ẩm thực”; “Cuộc thi ảnh, video clip/thước phim ngắn” quảng bá thương hiệu du lịch Lâm Đồng.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, cùng các sự kiện văn hóa, thể thao cho lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 tổ chức vào cuối tháng 12/2026, du lịch Lâm Đồng hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng thời gian tới.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại tạo động lực phục hồi thị trường và thu hút du khách đến Lâm Đồng

Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại được kỳ vọng sẽ tạo nên chuỗi liên kết chặt chẽ giữa hàng không, lữ hành, lưu trú, điểm đến và truyền thông; không chỉ phục hồi thị trường khách mà còn thúc đẩy thương mại, logistics nông sản, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.