Du lịch Sân bay Liên Khương sẵn sàng cho ngày 19/8 hoạt động trở lại Chỉ còn ít ngày nữa, sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ mở cửa trở lại sau hơn 5 tháng tạm đóng để nâng cấp, sửa chữa. Những hạng mục cuối cùng đang được các đơn vị gấp rút hoàn thiện, kiểm tra và chạy thử, sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/8.

Ngày 4/3/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Tất bật trước giờ G

Những ngày giữa tháng 8, sân bay Liên Khương không còn cảnh công trường ngổn ngang như những tháng đầu triển khai dự án. Thay vào đó là không khí khẩn trương của chặng nước rút.

Điểm dừng của tàu bay và nhiều hạng mục phụ đang được kiểm tra khẩn trương, gấp rút

Đến ngày 13/8, dự án Nâng cấp, sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng. Đáng chú ý, đường cất hạ cánh dài 3.250 m, rộng 45 m cùng hệ thống đường lăn đã hoàn thành 100%.

Các đơn vị thi công hiện tập trung xử lý những phần việc cuối như kẻ vạch sơn, lắp đặt đèn tín hiệu, hoàn thiện biển báo, vệ sinh mặt bằng và kiểm tra hệ thống kỹ thuật.

Khu vực ga đi đang được dọn dẹp sau hơn 5 tháng dừng hoạt động

Trên đường lăn, những lớp sơn mới còn sáng màu. Máy móc, thiết bị thi công được thu dọn dần khỏi khu vực khai thác. Công nhân tranh thủ hoàn thiện từng chi tiết trước khi bàn giao.

Không khí khẩn trương cũng diễn ra bên trong nhà ga. Các khu vực làm thủ tục, sảnh chờ, hàng ghế dành cho hành khách, băng chuyền hành lý và màn hình thông tin chuyến bay lần lượt được vệ sinh, sắp xếp, kiểm tra.

Ngành du lịch Lâm Đồng dự kiến trong 4 tháng cuối năm sẽ đón hơn 10 triệu khách, trong đó có hơn 800.000 lượt khách đến bằng đường hàng không.

Các hạng mục khu vực đón khách làm thủ tục đã được nâng cấp hiện đại hơn, đồng bộ, sẵn sàng đón hàng ngàn lượt khách di chuyển mỗi ngày

Một số khu vực vẫn còn phảng phất mùi sơn mới. Sau hơn 5 tháng vắng tiếng bước chân hành khách, nhà ga đang được chỉnh trang để sẵn sàng trở lại nhịp hoạt động quen thuộc.

Theo đại diện sân bay Liên Khương, phần việc còn lại chỉ khoảng 1%, chủ yếu là hoàn thiện các chi tiết nhỏ, chạy thử thiết bị, vệ sinh mặt bằng và rà soát các điều kiện an toàn khai thác. Các đơn vị đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sân bay có thể vận hành ổn định ngay từ chuyến bay đầu tiên.

Phòng giám sát an ninh mặt đất của sân bay Liên Khương

Mang đến diện mạo mới

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Liên Khương do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 4/3/2026, đúng thời điểm sân bay tạm đóng cửa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.032 tỷ đồng.

Tại nhà ga chính, các hoạt động chuẩn bị cho ngày sân bay hoạt động trở lại cũng được triển khai gấp rút. Các khâu bảo đảm an ninh, an toàn bay, phục vụ hành khách, làm thủ tục và vận hành băng chuyền hành lý... đã sẵn sàng

Sau gần 20 năm khai thác, đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn đã xuống cấp. Dự án lần này tập trung thay mới kết cấu mặt đường, sửa chữa dải bảo hiểm và đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Không chỉ giải quyết những hạng mục đã xuống cấp, công trình còn hướng đến việc chuẩn bị điều kiện để sân bay Liên Khương đáp ứng tiêu chuẩn cấp 4E, hướng tới khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787.

Các hãng hàng không thử nghiệm việc kiểm tra các giấy tờ, quy trình tiếp nhận hành khách

Trước khi tạm đóng cửa, sân bay Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 36 chuyến bay mỗi ngày, với khoảng 5.900 lượt khách. Sân bay khai thác 5 đường bay nội địa và 2 đường bay quốc tế, giữ vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Không khí thi công, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện để sân bay Liên Khương hoạt động trở lại đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ hành khách

Việc sân bay trở lại hoạt động được người dân, doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không mong chờ. Trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa, hành khách phải di chuyển bằng đường bộ đến các sân bay lân cận nếu tham gia giao thông đường không. Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ tạo điều kiện để du lịch và thương mại tỉnh Lâm Đồng phục hồi.

Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ phục hồi và phát triển các đường bay kết nối Lâm Đồng với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm vận tải nguồn khách mới.

Theo kế hoạch, ngày 19/8, sân bay Liên Khương sẽ chính thức mở cửa trở lại. Từ nay đến thời điểm đó, các đơn vị tiếp tục kiểm tra toàn bộ hệ thống, hoàn tất những công việc cuối cùng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón chuyến bay đầu tiên.

Hoạt động bay tại sân bay Liên Khương trước thời điểm đóng cửa nâng cấp

Sau hơn 5 tháng đóng cửa nâng cấp, ngày sân bay quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại đang đến rất gần. Tất cả đang được chuẩn bị cho thời khắc sân bay sáng đèn, đón hành khách và những chuyến bay mang nhiều kỳ vọng phát triển. ACV sẽ hỗ trợ hoạt động tiếp thị và áp dụng ưu đãi đối với một số dịch vụ hàng không, qua đó khuyến khích các hãng mở đường bay mới đến sân bay quốc tế Liên Khương.

Khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương sẽ trở thành động lực rất lớn để thúc đẩy dòng khách đến Lâm Đồng, nhất là trong sự kiện Festival Hoa Đà Lạt 2026.