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    Sân bay Long Thành: Đề xuất nâng quy mô nhà xưởng bảo dưỡng lên 916 tỷ đồng

    Tuệ Nhân20/07/2026 11:17

    VAECO đề xuất điều chỉnh công suất nhà xưởng số 2 tại sân bay Long Thành để bảo dưỡng đồng thời 2 máy bay code E và 2 máy bay code C, tăng vốn đầu tư lên 916 tỷ đồng.

    Cục Hàng không Việt Nam vừa có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng về việc xem xét phương án nâng quy mô dự án nhà xưởng bảo dưỡng máy bay (hangar) số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Đề xuất này dựa trên phương án điều chỉnh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO).

    Điều chỉnh năng lực bảo dưỡng và tổng mức đầu tư

    Theo phương án mới nhất, VAECO kiến nghị thay đổi quy mô dự án từ khả năng bảo dưỡng đồng thời 3 máy bay code C (dòng máy bay thân hẹp như Airbus A321, Boeing 737) lên khả năng bảo dưỡng cùng lúc 2 máy bay code E (dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350) và 2 máy bay code C.

    Việc nâng cấp năng lực kỹ thuật này khiến tổng vốn đầu tư dự án dự kiến tăng từ 684 tỷ đồng lên khoảng 916 tỷ đồng. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, nhà chức trách hàng không đánh giá VAECO đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực tài chính và kỹ thuật để triển khai dự án theo hướng điều chỉnh này.

    Công trường thi công sân bay Long Thành tại Tỉnh Đồng Nai
    Công trường thi công sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: Tạp chí Hàng không

    Mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả khai thác

    Vietnam Airlines cho biết, việc điều chỉnh quy mô hangar số 2 nhằm mục đích khai thác hiệu quả hơn quỹ đất tại siêu dự án sân bay Long Thành. Việc chú trọng vào năng lực bảo dưỡng máy bay thân rộng không chỉ phục vụ đội bay hiện có của hãng mà còn tăng tính cạnh tranh, thu hút các khách hàng quốc tế và linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không khác trong khu vực.

    Đáng chú ý, dự án hangar số 2 thuộc nhóm dự án thành phần 4 của sân bay Long Thành. Dù đã ký hợp đồng từ tháng 8/2025 với thời hạn thực hiện 16,5 tháng, công trình hiện vẫn chưa thể khởi công do đang chờ phê duyệt điều chỉnh quy mô. Việc sớm thông qua phương án mới được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai hạng mục quan trọng này.

    Tầm vóc siêu sân bay lớn nhất Việt Nam

    Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Tỉnh Đồng Nai là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 336.600 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD). Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, chia làm 3 giai đoạn triển khai.

    • Giai đoạn 1: Xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Vốn đầu tư giai đoạn này là 109.111 tỷ đồng.
    • Giai đoạn 2: Bổ sung thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm.
    • Giai đoạn 3: Hoàn thiện toàn bộ các hạng mục để đạt công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

    Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng phụ trợ, bao gồm các nhà xưởng bảo dưỡng máy bay hiện đại như đề xuất của VAECO, là mắt xích quan trọng để sân bay Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

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      Sân bay Long Thành: Đề xuất nâng quy mô nhà xưởng bảo dưỡng lên 916 tỷ đồng
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