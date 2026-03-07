Sân bay Long Thành: Tăng tốc 180 ngày cao điểm để kịp khai thác vào tháng 12/2026 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đạt 77% sản lượng, hiện đang tập trung bổ sung nhân lực và giải quyết điểm nghẽn thiết kế để về đích đúng tiến độ.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn 180 ngày cao điểm nước rút. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn bộ các hạng mục cơ bản để chính thức đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tiến độ thi công đạt 77% giá trị sản lượng

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng thể dự án đã đạt 77% giá trị sản lượng theo hợp đồng. Trong đó, dự án thành phần 3 – bao gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không – là trọng tâm triển khai với 16 gói thầu. Hiện nay, 3 gói thầu về tường rào, san nền, thoát nước và thi công cọc nhà ga hành khách đã hoàn tất; 13 gói thầu xây lắp chính còn lại đang được triển khai đồng loạt trên công trường.

Đơn vị thi công lắp đặt hạng mục nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Mặc dù đạt được khối lượng công việc lớn, dự án đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng về nguồn nhân lực. Hiện tại, công trường duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công, nhưng thực tế vẫn thiếu hụt khoảng 1.668 người so với yêu cầu. Bên cạnh đó, việc tồn đọng hơn 20.000 bản vẽ thiết kế đang tạo áp lực lớn lên tiến độ thi công và công tác nghiệm thu, thanh toán.

Lộ trình hoàn thiện các hạng mục cốt lõi

Để đảm bảo mốc thời gian về đích, ACV đã xây dựng lộ trình chi tiết cho từng hạng mục quan trọng. Đáng chú ý, dự án đã hoàn thành việc đóng điện trong tháng 6/2026, tạo nền tảng năng lượng ổn định cho giai đoạn vận hành thử nghiệm máy móc kỹ thuật.

Nhà ga hành khách: Đang tập trung lắp đặt thiết bị, dự kiến khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026.

Đang tập trung lắp đặt thiết bị, dự kiến khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026. Đường cất hạ cánh và đường lăn: Đã thực hiện bay hiệu chuẩn thành công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 7/2026.

Đã thực hiện bay hiệu chuẩn thành công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 7/2026. Sân đỗ tàu bay: Đang hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng, mục tiêu xong trong tháng 8/2026.

Đang hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng, mục tiêu xong trong tháng 8/2026. Đường cất hạ cánh thứ 2: Thi công cuốn chiếu để khớp nối khu bay, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/9/2026.

Vận hành thử nghiệm liên động từ tháng 9/2026

Điểm mới trong công tác quản lý tại sân bay Long Thành là phương thức "thi công đến đâu, nghiệm thu và vận hành thử đến đó". Theo kế hoạch, tháng 9/2026 sẽ là mốc thời gian then chốt để thử nghiệm vận hành liên động. Đây là quy trình sát hạch khả năng phối hợp giữa hạ tầng khu bay, nhà ga và các hệ thống công nghệ hàng không.

Sau khi có kết quả vận hành thử nghiệm và các chứng chỉ an toàn khai thác được cấp phép, sân bay sẽ chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào cuối năm 2026. Song song với đó, các công trình phụ trợ như nhà ga hàng hóa cũng đang được đẩy nhanh để kịp hoàn thành vào tháng 10/2026.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, ACV đã kiến nghị Chính phủ hướng dẫn cơ chế áp dụng tỷ giá quy đổi thanh toán và quy trình phê duyệt điều chỉnh hợp đồng. Việc đảm bảo hành lang pháp lý và giải ngân kịp thời được xem là yếu tố quyết định để duy trì nhịp độ thi công tại công trường trọng điểm này.

Cảnh báo: Thông tin dự án và tiến độ khai thác có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch và điều kiện thi công thực tế. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản chính thức từ cơ quan chức năng.