Sân bay Long Thành vào giai đoạn nước rút: ACV đề xuất cơ chế vận hành đặc thù Với 13 gói thầu đang thi công đồng loạt và khối lượng thực hiện đạt hơn 69%, chủ đầu tư ACV kiến nghị áp dụng cơ chế vừa khai thác vừa hiệu chỉnh kỹ thuật để kịp tiến độ vận hành vào cuối năm 2026.

Dự án sân bay Long Thành, hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang nỗ lực triển khai đồng thời công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị vận hành để đảm bảo mục tiêu khai thác thương mại giai đoạn 1.

Tiến độ thi công các hạng mục then chốt đạt hơn 69%

Theo báo cáo cập nhật tiến độ từ ACV, Dự án thành phần 3 — hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành — hiện có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 3 gói thầu đã cơ bản hoàn thành và 13 gói thầu còn lại đang được triển khai rầm rộ trên công trường. Tính đến cuối tháng 6/2026, giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 69,11%, với tổng vốn giải ngân vượt 43.944 tỷ đồng.

Đáng chú ý, gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách) đã hoàn tất toàn bộ phần kết cấu bê tông cốt thép và hệ mái thép, khối lượng thực hiện đạt trên 66%. Gói thầu 4.6 (Đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn) cũng ghi nhận tiến độ khả quan khi hoàn thành hơn 90%, hiện đang phục vụ các chuyến bay hiệu chuẩn.

Đề xuất cơ chế vừa khai thác vừa hoàn thiện kỹ thuật

Để bám sát mốc vận hành thương mại vào tháng 12/2026, ACV đã kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù. Theo đó, sân bay có thể bắt đầu khai thác ngay khi đáp ứng các điều kiện an toàn cần thiết, trong khi các công tác thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống kỹ thuật và xử lý tồn tại phát sinh sẽ tiếp tục được thực hiện song song.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đang được gấp rút triển khai hoàn thiện các hạng mục nhằm mục tiêu đưa vào khai thác thương mại giai đoạn 1 vào cuối năm 2026. Ảnh: VINACONEX

Cơ sở của đề xuất này dựa trên kinh nghiệm vận hành các sân bay lớn thế giới, thường cần từ 6 đến 9 tháng để tối ưu hóa các hệ thống liên hoàn như xử lý hành lý, an ninh và hạ tầng công nghệ thông tin. Phương án này nhằm giải quyết áp lực về nhu cầu đi lại đang tăng cao, đồng thời đảm bảo hệ thống đạt độ ổn định cao nhất trong dài hạn.

Thách thức về nhân lực và điều kiện thời tiết

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, đại công trường Long Thành vẫn đối mặt với áp lực thiếu hụt khoảng 1.668 lao động, chủ yếu tại các gói thầu 5.10 và 4.8. Đặc biệt, nhà thầu IC Ictas (Thổ Nhĩ Kỳ) được ghi nhận chưa huy động đủ nhân sự chủ chốt cho hạng mục cơ điện và phòng cháy chữa cháy như cam kết.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau khi hoàn thiện. Ảnh minh họa

Ngoài ra, điều kiện thời tiết mùa mưa tại TP. Đồng Nai cũng gây khó khăn cho việc thi công các hạng mục ngoài trời như nền đường và bê tông mặt sân. Để bù đắp tiến độ, ACV đã phát động chiến dịch 180 ngày đêm tăng tốc, tập trung tối đa nguồn lực và giải quyết các vướng mắc về biến động tỷ giá cũng như thủ tục pháp lý.

Chiến lược vận hành song song với Tân Sơn Nhất

Song song với xây dựng, ACV đã thành lập các đơn vị trực thuộc để quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ nhiên liệu, hàng hóa tại sân bay mới. Dự kiến công tác tuyển dụng nhân sự sẽ hoàn tất trong tháng 7/2026.

Về phương án khai thác, Long Thành sẽ đóng vai trò là cửa ngõ quốc tế mới, tập trung các đường bay tầm xa. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đảm nhiệm các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn. Mô hình này giúp phát huy tối đa công suất của cả hai cảng hàng không, đáp ứng dự báo tăng trưởng 15% mỗi năm của thị trường hàng không Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

Thông số kỹ thuật dự án giai đoạn 1

Hạng mục Thông số chi tiết Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 109.111 tỷ đồng Công suất thiết kế 25 triệu hành khách/năm Năng lực vận tải hàng hóa 1,2 triệu tấn/năm Hạ tầng chính 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách Địa điểm TP. Đồng Nai

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt từ cơ quan chức năng.