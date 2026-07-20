Sân bay quốc tế Liên Khương chính thức mở cửa trở lại từ ngày 19 tháng 8 Sau hơn 4 tháng tạm ngừng để nâng cấp đường băng trị giá 1.032 tỷ đồng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ khôi phục toàn bộ mạng lưới bay nội địa từ giữa tháng 8/2026.

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hoạt động khai thác tại sân bay Liên Khương sẽ chính thức khôi phục từ ngày 19/08/2026. Việc mở cửa trở lại diễn ra sau một thời gian tạm dừng để thi công các hạng mục hạ tầng trọng điểm, nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay và đảm bảo an toàn vận hành trong dài hạn.

Kế hoạch khôi phục mạng lưới bay nội địa

Dự kiến khi đi vào hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương sẽ duy trì tần suất trung bình từ 18 đến 19 chuyến bay mỗi ngày. Các đường bay chính kết nối trực tiếp với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng sẽ được tái lập, tương đương với công suất khai thác trước thời điểm tạm ngừng.

Về phía các hãng hàng không, Vietnam Airlines kế hoạch triển khai 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày đến tỉnh Lâm Đồng bằng dòng tàu bay Airbus A321. Cụ thể, trục kết nối TP.HCM - Lâm Đồng có mật độ cao nhất với 3 chuyến khứ hồi/ngày, tiếp theo là Hà Nội với 2 chuyến và Đà Nẵng với 1 chuyến. Hãng hàng không Vietjet cũng thông báo khôi phục đồng loạt các đường bay kết nối Đà Lạt với các trung tâm kinh tế lớn, trong đó ưu tiên trục Hà Nội để phục vụ nhu cầu du lịch và công vụ từ phía Bắc.

Sân bay Liên Khương sửa chữa từ ngày 4/3/2026. Ảnh: Internet

Chi tiết kỹ thuật dự án nâng cấp 1.032 tỷ đồng

Dự án cải tạo, sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được khởi công từ ngày 04/03/2026 với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng do ACV làm chủ đầu tư. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng nhằm thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu đã xuống cấp.

Hạng mục then chốt của dự án là việc thay thế toàn bộ bề mặt đường cất hạ cánh 09-27 có chiều dài 3.250m và chiều rộng 45m bằng kết cấu bê tông xi măng. Loại vật liệu mới này được đánh giá có độ bền cao và khả năng chịu tải tốt hơn, cho phép sân bay tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng và tăng tần suất khai thác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng Tây Nguyên.

Hiện tại, công trường đang bước vào giai đoạn nước rút với hàng trăm kỹ sư và công nhân làm việc xuyên đêm. Nhiều mũi thi công đồng loạt triển khai đổ bê tông xi măng dọc tuyến đường băng và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, thiết bị bảo đảm hoạt động bay để kịp tiến độ bàn giao vào ngày 19/08.

Đường lăn sân bay đang được thi công. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Động lực phát triển cho tỉnh Lâm Đồng

Việc nâng cấp đồng bộ hạ tầng hàng không không chỉ nâng cao mức độ an toàn mà còn củng cố vị thế của sân bay Liên Khương như một cửa ngõ giao thông trọng yếu của khu vực Tây Nguyên. Dự án hoàn thành sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch, thương mại và dịch vụ logistics của tỉnh Lâm Đồng — địa phương có diện tích lớn nhất cả nước.

Sự trở lại của các đường bay quốc tế và nội địa tại đây được kỳ vọng sẽ thu hút thêm luồng vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng trong giai đoạn 2026-2030.

- Thông tin khai thác có thể thay đổi theo kế hoạch của các hãng hàng không và điều kiện thời tiết.

- Hành khách cần cập nhật lịch bay chính thức từ các hãng vận chuyển trước khi thực hiện hành trình.