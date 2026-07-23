Sân bay quốc tế Liên Khương vận hành trở lại: Mở rộng 10 đường bay giai đoạn 2026-2030 Sau thời gian nâng cấp hạ tầng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ chính thức hoạt động từ ngày 19/8, mở màn cho chiến lược phát triển 10 đường bay nội địa và quốc tế của tỉnh Lâm Đồng.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19/8 sau thời gian tạm dừng để nâng cấp hạ tầng. Đây là bước đi chiến lược của tỉnh Lâm Đồng nhằm phục hồi mạng lưới bay và mở rộng kết nối giao thương quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Khôi phục tần suất cao và mạng lưới bay nội địa

Theo kế hoạch từ UBND tỉnh Lâm Đồng, ngay khi vận hành trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác bình quân từ 36-40 chuyến bay mỗi ngày. Quy mô này phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày, tăng gần 1.000 lượt so với giai đoạn trước khi tạm ngừng hoạt động. Dự báo trong 4 tháng cuối năm 2026, lượng khách thông qua cảng sẽ đạt khoảng 816.000 lượt.

Các hãng hàng không lớn như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và AirAsia sẽ đồng loạt nối lại các đường bay. Trong giai đoạn đầu, các tuyến nội địa từ Đà Lạt đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ được ưu tiên. Đặc biệt, hai chặng bay huyết mạch Đà Lạt - TP.HCM và Đà Lạt - Hà Nội sẽ duy trì tần suất cao từ 7-8 chuyến/ngày.

Sân bay Liên Khương sẽ vận hành trở lại từ ngày 19/8. Ảnh: Internet

Chiến lược vươn tầm quốc tế và các thị trường trọng điểm

Điểm nhấn trong kế hoạch phục hồi là tuyến bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia), dự kiến khai thác trở lại từ ngày 2/9 với tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Đây là tiền đề cho Đề án phát triển mạng đường bay giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu mở mới tổng cộng 10 đường bay.

Các thị trường ưu tiên kết nối trực tiếp:

Hàn Quốc: Khôi phục tuyến Incheon - Đà Lạt với 4 chuyến/tuần để khai thác dòng khách du lịch nghỉ dưỡng và golf.

Khôi phục tuyến Incheon - Đà Lạt với 4 chuyến/tuần để khai thác dòng khách du lịch nghỉ dưỡng và golf. Đông Nam Á: Xúc tiến mở mới tuyến Singapore - Đà Lạt và nghiên cứu khôi phục tuyến Bangkok (Thái Lan) theo hình thức bay thường lệ.

Xúc tiến mở mới tuyến Singapore - Đà Lạt và nghiên cứu khôi phục tuyến Bangkok (Thái Lan) theo hình thức bay thường lệ. Đông Bắc Á: Phối hợp phục hồi các chuyến bay charter từ Đài Bắc, Đào Viên và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc).

Bên cạnh đó, địa phương đang nghiên cứu mở rộng mạng lưới đến các khu vực tiềm năng như Jeju, Muan (Hàn Quốc), Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và khu vực Trung Đông để đa dạng hóa nguồn khách quốc tế.

Tác động đến hạ tầng và bất động sản khu vực

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.233km² và quy mô dân số khoảng 3,3 triệu người. Việc nâng cấp sân bay Liên Khương không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn là đòn bẩy cho hạ tầng và bất động sản nghỉ dưỡng.

Để tối ưu hóa hiệu quả từ các đường bay, tỉnh sẽ cải thiện hệ thống giao thông kết nối từ sân bay đến trung tâm Đà Lạt và các khu du lịch trọng điểm. Các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch hoa, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch MICE (hội nghị, hội thảo) được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn đầu tư lớn vào phân khúc bất động sản dịch vụ và lưu trú cao cấp.

Cảnh báo pháp lý và quy hoạch

Thông tin về các đường bay và tiến độ vận hành có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan quản lý hàng không. Các nhà đầu tư bất động sản xung quanh khu vực hạ tầng mới cần xác minh kỹ thông tin pháp lý và quy hoạch chi tiết của tỉnh Lâm Đồng trước khi thực hiện giao dịch.