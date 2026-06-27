Sân bay quốc tế Long Thành thu hút 34 hãng hàng không quốc tế trước ngày vận hành Với tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD, dự án sân bay Long Thành tại tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện khâu cuối cùng để khai thác thương mại từ tháng 12, thu hút sự quan tâm của nhiều hãng bay lớn toàn cầu.

Trong khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật cuối cùng, hàng chục hãng hàng không trong và ngoài nước đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác và khảo sát hạ tầng. Đây là tín hiệu quan trọng phản ánh sức hút của cửa ngõ hàng không mới mà Việt Nam đang nỗ lực xây dựng nhằm giảm tải cho khu vực phía Nam.

Chiến lược xây dựng mạng bay quốc tế tại Long Thành

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị thực sự của một sân bay quy mô lớn không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng mà còn ở khả năng thu hút các hãng hàng không lựa chọn làm điểm đến. Hiện nay, ACV đã nhận được đăng ký khai thác từ 3 hãng hàng không Việt Nam và đang tích cực làm việc với hàng chục đối tác quốc tế.

Phối cảnh siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, đại diện của 34 hãng hàng không quốc tế, bao gồm các tên tuổi lớn như Korean Air, All Nippon Airways (ANA), Cathay Pacific và Japan Airlines, đã trực tiếp khảo sát thực địa để tìm hiểu điều kiện khai thác. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cũng tham gia vào quá trình xây dựng phương án vận hành thương mại, dự kiến bắt đầu từ tháng 12.

Kế hoạch dịch chuyển của các hãng hàng không nội địa

Song song với dòng vốn ngoại, các hãng hàng không trong nước đã có lộ trình cụ thể để hiện diện tại Long Thành. Vietjet Air cam kết khai thác tối thiểu hai đường bay quốc tế ngay trong giai đoạn đầu. Trong khi đó, Vietnam Airlines đề xuất chuyển 4 đường bay quốc tế từ TP.HCM đi Bắc Kinh, Hong Kong, Quảng Châu và Manila sang sân bay mới. Khối lượng này tương đương khoảng 12% tổng số chuyến bay quốc tế hiện nay của hãng.

Công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VINACONEX

Để hỗ trợ các đơn vị khai thác, ACV đã lên phương án bố trí quầy thủ tục, phòng chờ và các hạng mục phụ trợ cho Vietnam Airlines và Công ty Dịch vụ mặt đất VIAGS. Riêng Vietravel Airlines dự kiến sẽ bắt đầu khai thác thương mại từ cuối năm 2026 và tăng dần tần suất từ mùa hè năm 2027.

Tiến độ thi công và lộ trình vận hành 3 giai đoạn

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch trên tổng mức đầu tư khoảng 336.600 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD), chia làm 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này là 109.111 tỷ đồng.

Xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này là 109.111 tỷ đồng. Giai đoạn 2: Bổ sung thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga, nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm.

Bổ sung thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga, nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 3: Hoàn thiện toàn bộ dự án, hướng tới công suất tối đa 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Hiện tại, tổng giá trị thực hiện dự án đã đạt hơn 67.000 tỷ đồng, chiếm 77,6% giá trị các hợp đồng đã ký. Theo lộ trình, sân bay sẽ vận hành thử nghiệm liên động từ tháng 9 trước khi chính thức đi vào hoạt động thương mại.

Chính sách ưu đãi và vai trò trung tâm hàng không mới

Nhằm tăng sức cạnh tranh, Cục Hàng không Việt Nam đang đề xuất giảm 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh trong vòng 24 tháng cho các hãng mở đường bay quốc tế thường lệ mới tại Long Thành. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp sân bay nhanh chóng lấp đầy công suất và hình thành mạng lưới kết nối toàn cầu.

Khi đi vào vận hành, Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động song song. Trong đó, Tân Sơn Nhất tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế ngắn, còn Long Thành đảm nhiệm vai trò đầu mối cho các đường bay quốc tế xuyên lục địa. ACV cũng đang xúc tiến mở thêm 21 đường bay quốc tế mới tới các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc, dự kiến bổ sung khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan cần cập nhật tiến độ từ chủ đầu tư ACV.