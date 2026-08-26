Sân Mỹ Đình có thể đón mưa rào cuối trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan Thời tiết sân Mỹ Đình tối 26/8 dự báo thuận lợi trong hiệp 1 trước khi có khả năng chuyển mưa rào ở hiệp 2 trận đại chiến quyết định ngôi vương Đông Nam Á.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ vừa phát đi bản tin dự báo chi tiết về tình hình thời tiết tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong tối ngày 26/8. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm rất lớn từ ban huấn luyện hai đội cũng như hàng vạn người hâm mộ trước thềm màn so tài đỉnh cao giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh quyết định.

Diễn biến thời tiết từng khung giờ trận chung kết

Theo bản tin cập nhật, diễn biến khí tượng quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình sẽ có sự thay đổi rõ rệt giữa các khung giờ thi đấu. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ, thời điểm khán giả bắt đầu đổ về sân nhằm ổn định chỗ ngồi tiếp lửa cho đội nhà, thời tiết duy trì trạng thái vô cùng lý tưởng, trời tạnh ráo và hoàn toàn không có mưa.

Khi trận đấu chính thức bắt đầu, trong khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ của hiệp một, sân Mỹ Đình tiếp tục duy trì điều kiện thi đấu thuận lợi với xác suất không mưa lên tới 70%. Tình trạng mặt sân khô ráo sẽ hỗ trợ tối đa cho các pha phối hợp cự ly ngắn cũng như lối chơi ban bật kỹ thuật của hai đội.

Tuy nhiên, biến số thời tiết có thể xuất hiện từ 21 giờ đến 23 giờ trở đi khi khả năng xuất hiện mưa rào bắt đầu gia tăng. Đây là giai đoạn nửa sau của trận đấu, thời điểm trận chung kết bước vào những phút quyết định căng thẳng hoặc có thể kéo dài sang hiệp phụ nếu xuất hiện kịch bản bất ngờ.

Khuyến cáo cho người hâm mộ và lợi thế của tuyển Việt Nam

Trước nguy cơ xuất hiện cơn mưa rào muộn về đêm, cơ quan khí tượng khuyến nghị các cổ động viên đến sân cổ vũ nên chủ động mang theo áo mưa mỏng hoặc ô che dự phòng nhằm đảm bảo sức khỏe và có trải nghiệm theo dõi bóng đá trọn vẹn nhất.

Về khía cạnh chuyên môn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế rất lớn sau thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục ở trận lượt đi. Hai bàn thắng của Quang Hải và Hai Long đã mang lại cách biệt an toàn, giúp "Các chiến binh sao vàng" đứng trước cơ hội lịch sử để lần thứ 4 bước lên đỉnh cao bóng đá khu vực, san bằng kỷ lục vô địch của Singapore.