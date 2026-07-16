Thanh niên Sẵn sàng cho “Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Hoa” Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Lâm Đồng đã khởi động chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV, với điểm nhấn là Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và ngày hội “Giọt hồng xứ Hoa năm 2026”.

Diễu hành xe đạp hoa tuyên truyền Hành trình đỏ tại khu vực Đà Lạt.

Sứ mệnh nhân văn cao cả

Được triển khai dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và hướng dẫn chuyên môn của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hành trình đỏ năm 2026 tại Lâm Đồng không chỉ vận động HMTN, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassemia), góp phần nâng cao chất lượng dân số. Chương trình dự kiến tư vấn cho hơn 5.000 lượt người và vận động trên 2.000 người đăng ký tham gia HMTN.

Bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, trọng tâm của chương trình là ngày hội “Giọt hồng xứ Hoa” diễn ra tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, phấn đấu tiếp nhận từ 400 - 1.000 đơn vị máu. Song song đó, các ngày hội Hành trình đỏ mini cũng sẽ được tổ chức đồng loạt tại các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh, dự kiến huy động thêm hơn 1.500 đơn vị máu. Để góp phần vào sự vận hành của chuỗi sự kiện, 400 tình nguyện viên địa phương đã được tuyển chọn và tập huấn kỹ năng bài bản để hỗ trợ người dân.

Đoàn diễu hành xe máy tuyên truyền về Hành trình đỏ - kết nối yêu thương tại khu vực Đà Lạt

Chuỗi sự kiện ý nghĩa

Hoạt động chính của Hành trình đỏ năm 2026 sẽ diễn ra sôi nổi từ ngày 16 - 17/7. Lễ Khai mạc và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng mở màn vào sáng 16/7 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt. Đây là sự kiện tôn vinh 1 gia đình, 19 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội và 41 tập thể, 64 cá nhân được tặng Giấy khen của Hội Chữ thập tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác HMTN năm 2026.

Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ đến thăm và trao quà trực tiếp cho 30 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Hoa” chính thức sẽ bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 17/7 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Nhiều lực lượng sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện.

Chương trình có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành dưới sự điều phối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Công an tỉnh bảo đảm an ninh, điều tiết giao thông; Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp Trường Cao đẳng Đà Lạt huy động đoàn viên và chuẩn bị cơ sở vật chất. Tại cơ sở, nhiều địa phương như phường Lâm Viên - Đà Lạt chủ động xây dựng kế hoạch mang tên Nghĩa tình Lâm Viên - Đà Lạt, giao chỉ tiêu hiến máu và đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần lan tỏa phong trào HMTN.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị tại địa phương, ông Võ Đăng Thái Bình - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết: “Nhờ chủ động ứng dụng công nghệ, chúng tôi đã triển khai quét mã QR để người dân đăng ký hiến máu nhanh chóng, thuận lợi và đã có 120 người đăng ký tham gia. Với chúng tôi, mỗi giọt máu hồng trao đi không chỉ là một nghĩa cử cứu người, mà còn là thông điệp nhân văn kết nối những trái tim nhân ái, cùng nhau gieo thêm những mầm sống cho đời”.

Lãnh đạo Hội CTĐ Trung ương và địa phương tặng hoa tri ân người hiến máu tại Hành trình đỏ tỉnh Lâm Đồng năm 2025.