SanDisk ra mắt USB-C CZB Series: Nhỏ gọn như móc khóa, tốc độ đọc 250MB/s Dòng USB-C CZB Series mới của SanDisk cung cấp dung lượng đến 256GB, sử dụng chuẩn USB 3.2 Gen 1 giúp truyền tải dữ liệu linh hoạt trên các thiết bị hiện đại.

SanDisk vừa âm thầm giới thiệu CZB Series, dòng ổ lưu trữ flash USB-C mới hướng đến người dùng cần giải pháp truyền tải dữ liệu đơn giản giữa các thiết bị hiện đại đã loại bỏ cổng USB-A truyền thống. Sản phẩm gây ấn tượng với kích thước siêu nhỏ gọn và tính di động cao.

Thiết kế tối giản cho nhu cầu di động

Dòng CZB Series được bao bọc bởi lớp vỏ nhựa màu đen bền bỉ, tích hợp sẵn lỗ xỏ dây để người dùng dễ dàng gắn vào móc khóa hoặc dây đeo. Với chiều dài chưa đầy 2 inch (khoảng 5 cm) và trọng lượng chỉ 6 gram, đây là một trong những mẫu USB-C nhỏ nhất hiện nay trên thị trường.

Dòng SanDisk CZB Series có kích thước dưới 2 inch và nặng chỉ 6 gram.

Hiệu suất và khả năng tương thích

Về mặt kỹ thuật, các ổ đĩa CZB hoạt động trên chuẩn USB 3.2 Gen 1, cho băng thông tối đa lên tới 5Gbps. Theo công bố từ SanDisk, tốc độ đọc tuần tự của thiết bị có thể đạt mức 250MB/s. Thông số này hoàn toàn đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày như sao lưu tài liệu, hình ảnh hoặc video ngắn.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng tốc độ này không phù hợp cho các công việc đòi hỏi khắt khe như chỉnh sửa video trực tiếp từ ổ đĩa. Thiết bị tương thích tốt với các hệ điều hành phổ biến bao gồm Windows 10, Windows 11 và macOS Monterey trở lên. Ngoài ra, ứng dụng SanDisk đi kèm còn cung cấp các tính năng quản lý tệp và sao lưu tùy chọn trên những thiết bị được hỗ trợ.

Dung lượng và giá bán chi tiết

SanDisk CZB Series hiện đã có mặt tại thị trường Mỹ với ba tùy chọn dung lượng cùng mức giá cạnh tranh. Tất cả các phiên bản đều được hưởng chế độ bảo hành 3 năm từ nhà sản xuất.

Dung lượng Giá niêm yết (USD) 64GB 20 USD 128GB 25 USD 256GB 43 USD

Sau khi ra mắt tại Mỹ và China, SanDisk dự kiến sẽ mở rộng phạm vi phân phối dòng sản phẩm này sang các khu vực khác bao gồm Canada, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian tới.