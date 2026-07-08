Giáo dục - Đào tạo Sáng đèn công trường để kịp năm học mới Những ngày này, tại 2 công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở xã Thuận An và Quảng Trực, không khí thi công diễn ra khẩn trương ngày đêm, nhằm kịp đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới 2026 - 2027.

Hình ảnh thi công ban đêm tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Công trường sáng đèn suốt đêm

Hơn 20 giờ, màn đêm đã phủ kín xã Thuận An nhưng khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An vẫn sáng rực như ban ngày. Dưới ánh đèn, hàng trăm công nhân miệt mài thi công xuyên đêm, chạy đua từng giờ để kịp hoàn thành công trình theo kế hoạch. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng máy cắt, tiếng búa, tiếng xe chở vật liệu hòa vào nhau tạo nên nhịp điệu khẩn trương của một đại công trường đang chạy đua với thời gian.

Đã gần 2 tháng nay, chị Lê Thị Trí, công nhân thi công tại công trường, gần như không còn khái niệm ngày hay đêm. Chị cùng nhiều đồng nghiệp ăn, ở ngay tại công trường để tranh thủ từng giờ hoàn thiện. “Chúng tôi tăng cường làm cả ngày lẫn đêm. Mưa nhiều, đường trơn, xe chở vật liệu có lúc không vào được nhưng ai cũng cố gắng”, chị Trí chia sẻ.

Hơn 300 công nhân tích cực tăng ca để Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An kịp tiến độ

Không chỉ tăng ca, đơn vị thi công còn liên tục bổ sung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Theo anh Nguyễn Văn Du, quản lý Đội số 17, riêng đội của anh có 95 công nhân làm việc luân phiên ngày đêm. Những ngày cao điểm, công nhân hoàn thành ca làm sẽ được thanh toán ngay để khuyến khích tăng ca, đồng thời tiếp tục huy động thêm thợ lành nghề nhằm bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết.

Theo anh Nguyễn Thành Long - Chỉ huy trưởng công trình, hiện công trường huy động trên 350 lao động, trong đó khoảng 200 thợ chính. Dù mưa gió kéo dài khiến việc vận chuyển vật tư gặp không ít trở ngại, nhưng các mũi thi công vẫn được tổ chức khoa học để không làm gián đoạn tiến độ. “Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng để các em được học trong ngôi trường mới ngay đầu năm”, anh Long khẳng định.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An có tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng, tiến độ thi công đến nay đạt khoảng 80% khối lượng, riêng phần thân công trình hoàn thành 100%, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Các đội thợ miệt mài thi công không kể ngày đêm để kịp tiến độ

Quyết tâm không để chậm trễ

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực), không khí thi công cũng khẩn trương không kém. Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, khởi công từ tháng 11/2025. Song song với thi công, các địa phương và ngành giáo dục cũng gấp rút hoàn thiện những điều kiện cuối cùng để 2 trường có thể vận hành ngay khi bàn giao. Công tác tuyển sinh đã hoàn thành trước ngày 30/7. Mỗi xã cũng huy động 100 người từ các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… sẵn sàng tham gia vệ sinh khuôn viên, phòng học, bàn ghế trước khi đón học sinh.

Thợ hoàn thiện phần trát xi ở khu phòng học của học sinh nội trú

Khi những ánh đèn công trường vẫn còn sáng suốt đêm, không chỉ cho thấy cuộc chạy đua với tiến độ, mà còn thể hiện sự chung sức của hàng trăm con người để những ngôi trường mới kịp hoàn thành, mở cửa đón những học sinh vùng biên bước vào năm học mới trong điều kiện học tập an toàn và đầy đủ hơn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An