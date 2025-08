Giáo dục - Đào tạo Sáng tạo từ đôi tay - nâng tầm chất lượng giáo dục mầm non Tận dụng nguyên liệu đơn giản, thậm chí là phế liệu bỏ đi, giáo viên mầm non đã làm nên những bộ đồ chơi, đồ dùng học tập sáng tạo, đầy màu sắc. Hoạt động này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn nuôi dưỡng sự sáng tạo và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi tranh thủ ngày hè làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ năm học mới.

Nguyên liệu cũ - ý tưởng mới cho lớp học

Mỗi dịp hè hàng năm, giáo viên Trường Mầm non Họa Mi ở phường Đông Gia Nghĩa vẫn luôn rộn ràng không khí chuẩn bị cho năm học mới. Các cô giáo tất bật với công việc: người gọt tre, người cắt vỏ dừa, người tô màu, người đính hình trang trí. Dưới bàn tay khéo léo của họ, những vật liệu như: chai nhựa, giấy vụn, lõi giấy vệ sinh… được biến hóa thành các món đồ chơi bắt mắt, phục vụ bài giảng sinh động.

“Chúng tôi tận dụng mọi thứ có thể, từ vỏ hộp sữa đến báo cũ, chai lọ hay len sợi. Mỗi chủ đề học là một cơ hội sáng tạo. Dù tốn nhiều công sức, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự háo hức, tò mò của các con, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục làm”, cô Phan Thị Bích Thủy chia sẻ.

Cô giáo H’Lang, giáo viên người M’nông của trường kể rằng, mỗi năm, trường có gần một nửa số trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn các em chưa thạo tiếng Việt. Vì thế, để tạo hứng thú và giúp trẻ dễ tiếp cận bài học, các cô đã dày công sáng tạo ra những đồ dùng, đồ chơi học tập mang tính trực quan cao. Những mô hình cây cối, con vật, ngôi nhà nhỏ xinh được làm từ vỏ hộp sữa, lõi giấy, giấy màu... không chỉ khiến lớp học trở nên sinh động, mà còn là “người bạn đồng hành” thân thiện giúp trẻ mạnh dạn hơn trong giờ học.

“Chúng tôi làm những món đồ ấy bằng cả tấm lòng. Bởi chỉ khi trẻ thật sự yêu thích, háo hức với giờ học thì mới dần khơi gợi được sự tự tin, sự ham học trong các em”, cô H’Lang chia sẻ. Nhờ những dụng cụ dạy học giản dị mà giàu tính tương tác ấy, lớp học như gần hơn với trẻ, những giờ học trở nên nhẹ nhàng và vui tươi hơn. Và cũng nhờ đó, khoảng cách về ngôn ngữ dần được thu hẹp, để nụ cười của trẻ em vùng sâu ngày một tròn đầy hơn dưới mái trường mầm non.

Từ phong trào đến nếp dạy học hiệu quả

Thực tế cho thấy, những món đồ dùng handmade không chỉ mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm, mà còn thổi làn gió mới vào không gian học tập của trẻ. Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, giáo viên đã tạo nên những góc học tập đầy màu sắc - nơi trẻ được khám phá âm thanh từ nhạc cụ tái chế, quan sát hiện tượng qua thí nghiệm khoa học đơn giản hay thỏa sức sáng tạo với giấy màu, que kem, hạt sỏi… Mỗi góc học là một thế giới nhỏ, nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và trí tưởng tượng non trẻ trong hành trình đầu đời.

Trường Mầm non Hoa Phượng Vàng ở phường Nam Gia Nghĩa hàng năm còn phát động phong trào thi đua làm đồ chơi giữa các lớp, tham gia các cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh. Theo cô hiệu trưởng Lê Thị Nguyên, đây là cách để giáo viên học hỏi, trau dồi kỹ năng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay, hầu hết trường mầm non trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ giảng dạy. Phong trào này đã trở thành một phần quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học ở bậc mầm non.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lê Bá Cường cho biết: “Những trường làm tốt phong trào này thường có chất lượng giảng dạy nổi bật, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi, tập huấn kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi cho giáo viên. Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh, cộng đồng để cùng tạo môi trường học tập sáng tạo, thân thiện”.

Từ những bàn tay cần mẫn và trái tim nhiệt huyết, các cô giáo mầm non không chỉ dạy chữ, dạy trò chơi, mà còn vun đắp từng niềm vui, khơi nguồn đam mê học tập cho trẻ thơ bằng cả sự tận tụy và tình yêu thương vô điều kiện.