Doanh nghiệp của ông Phạm Hồng Kim trước đây được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2020. Thời điểm đó, doanh nghiệp đã được miễn lệ phí trước bạ. Hiện nay, doanh nghiệp sáp nhập vào một tổ chức khác.

Ông Kim hỏi, khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động, sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sáp nhập, tổ chức mới sau sáp nhập có tiếp tục được miễn lệ phí trước bạ đối với diện tích đất thuê trả tiền hằng năm hay không?

Nếu có, chính sách miễn lệ phí trước bạ này có áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 131 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định: "3. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau".

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm: "1. Nhà, đất."

Tại Điều 4 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định: "Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 3 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc đối tượng miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này".

Tại khoản 7 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ bao gồm: "7. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hồ sơ của tổ chức về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đáp ứng quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì được miễn lệ phí trước bạ.