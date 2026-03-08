Kinh tế Sáp nhập trường học ở Suối Kiết đang đi đúng lộ trình Theo lộ trình, các phường, xã trên địa bàn Lâm Đồng hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trước ngày 29/7 để trình UBND tỉnh. Theo đó, xã Suối Kiết đã hoàn thiện phương án đúng thời gian quy định, tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tâm tư từ người dân, giáo viên...

Một trường tiểu học ở xã Suối Kiết

Tâm tư giáo viên vùng khó

Suối Kiết là xã khu vực III - vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đây là xã có diện tích tự nhiên rộng hơn 378,61 km2, dân cư phân tán, nhiều thôn nằm cách xa trung tâm hàng chục ki lô mét. Điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Suối Kiết hiện có 2 trường trung học cơ sở, 4 trường tiểu học và 3 trường mẫu giáo với 19 điểm trường (3 cấp học). Khoảng cách từ trường chính đến các điểm trường dao động từ 8 - 38 km. 4 trường tiểu học đang quản lý 10 điểm trường, trong đó điểm trường gần nhất cách trường chính khoảng 3 km, còn điểm xa nhất lên tới 41 km.

Những năm trước, việc băng rừng, lội suối đến các điểm trường cách trung tâm xã hàng chục ki lô mét là hành trình quen thuộc của nhiều giáo viên, nhân viên ngành giáo dục ở xã Suối Kiết. Có người gắn bó gần 20 năm, có người 15 năm, người ít nhất cũng đã 3 - 5 năm lặng lẽ bám trường, bám lớp. Họ chọn ở lại nơi vùng đất còn nhiều gian khó, chấp nhận những chuyến đi dài, những ngày mưa lầy lội, thu nhập không cao và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, với mong muốn duy nhất là trẻ em vùng khó vẫn được đến trường.

Thế nhưng hôm nay, khi chủ trương sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đang được triển khai, điều khiến nhiều người trăn trở không còn là những con đường xa hay những lớp học lẻ, mà là những băn khoăn, lo lắng ở một số giáo viên, nhất là giáo viên trong dạng hợp đồng: “Liệu chúng tôi có còn được tiếp tục làm nghề?”. Một giáo viên hợp đồng đã 5 năm đứng lớp chia sẻ: “Chúng tôi đã dành cả thanh xuân ở Suối Kiết. Nếu sau sáp nhập không còn vị trí việc làm thì chúng tôi sẽ làm gì? Ở tuổi này, bắt đầu lại từ đầu không hề dễ”. Với các phụ huynh thì lo con em mình có phải dời điểm học, có đi ra học xa hơn không?

Lớp học mẫu giáo vùng khó khăn cách trung tâm xã Suối Kiết 41 km

Không chỉ là bài toán sáp nhập

Ông Phan Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Kiết cho biết: Theo Công văn 814 ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện mục tiêu giảm 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026. UBND xã Suối Kiết đã hoàn thành phương án theo đúng định hướng gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, theo đó số lượng trường công lập trên địa bàn xã Suối Kiết dự kiến giảm từ 9 trường xuống còn 5 trường, tương đương giảm khoảng 44,4% đầu mối. Như vậy, Suối Kiết đã thực hiện đúng lộ trình và đúng với quy định.

Cũng theo ông Tuấn, trước đó, UBND xã từng có phương án giảm 3 trường còn 6 trường, tương đương giảm 33,3%. Tuy nhiên, do số lượng lớp ở 2 trường THCS không đạt theo quy định nên 2 trường THCS phải sáp nhập. Còn với việc phụ huynh băn khoăn con em có dời điểm học, UBND xã khẳng định là không có, các điểm trường vẫn giữ nguyên, học sinh vẫn học các điểm như hiện nay.

Riêng việc giáo viên hợp đồng lo mất việc, đối với nội dung này, ông Tuấn cho biết việc hợp đồng giáo viên là thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp mà ở đây là Hiệu trưởng. Nếu việc huy động học sinh đến trường đủ số lượng, đủ số lớp thì giáo viên hợp đồng vẫn được giữ lại đứng lớp bình thường... Tuy nhiên, việc xác định có hợp đồng giáo viên hay không còn phụ thuộc vào số lượng biên chế được UBND tỉnh Lâm Đồng giao chính thức trong năm 2026.