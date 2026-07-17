Giáo dục - Đào tạo Sắp xếp lại trường học để nâng cao chất lượng giáo dục Trước yêu cầu hoàn thành sắp xếp trường học để hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn trước ngày 30/8, Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Trường Mầm non Hoa Hồng từ 11 điểm trường đã sắp xếp giảm còn 5 điểm trường, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn

Tinh gọn để sử dụng hiệu quả nguồn lực

Có thời điểm, Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Trường Xuân) phải duy trì tới 11 điểm trường lẻ. Mỗi điểm trường chỉ có một số ít trẻ nhưng vẫn phải bố trí giáo viên, trang thiết bị, công tác quản lý và chăm sóc riêng. Sau quá trình sắp xếp, hiện nhà trường còn 5 điểm trường, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục.

Quyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Trần Thị Hằng cho biết, hiệu quả dễ nhận thấy nhất là trẻ được học tập tại điểm trường chính với điều kiện tốt hơn, môi trường giao tiếp rộng hơn nên mạnh dạn, tự tin hơn. Việc đầu tư cơ sở vật chất cũng tập trung, đồng bộ thay vì dàn trải như trước. Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Hoa Hồng có 481 trẻ, trong đó 366 trẻ học tại điểm trường chính. Để đáp ứng nhu cầu, địa phương đã đầu tư thêm 6 phòng học, nâng tổng số lên 12 phòng học, cùng một bếp ăn mới, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Theo bà Hằng, việc tinh gọn mạng lưới trường lớp đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, để tiếp tục sắp xếp hiệu quả, cần có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm thuận lợi cho việc đưa đón trẻ và quyền học tập của các em.

Câu chuyện ở Trường Mầm non Hoa Hồng cũng phản ánh một yêu cầu lớn hơn trong quản trị giáo dục hiện nay.

Việc sắp xếp, tinh gọn cơ sở giáo dục cũng là một trong những giải pháp bổ sung thêm biên chế quản lý, nhân viên sang giáo viên, giảm áp lực tình trạng thiếu giáo viên hiện nay

Kỳ vọng từ một bước đi mới

Sau sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng hiện có 1.591 cơ sở giáo dục với 25.799 lớp học. Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu khi mỗi xã, phường, đặc khu đều có đủ các cấp học từ mầm non đến THCS. Tuy nhiên, đặc điểm địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều nên quy mô trường lớp giữa các vùng còn nhiều khác biệt.

Ở một số khu vực trung tâm, nhiều trường có quy mô lớn, sĩ số học sinh cao. Ngược lại, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và đặc khu vẫn còn nhiều điểm trường nhỏ lẻ hoặc trường có quy mô học sinh ít nhưng vẫn phải duy trì đầy đủ bộ máy quản lý, giáo viên và nhân viên. Từ thực tiễn đó, việc tiếp tục thực hiện sắp xếp trường học sẽ giúp Lâm Đồng giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục ở những nơi đủ điều kiện.

Theo bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp trường học sẽ được thực hiện trên cơ sở khảo sát kỹ hiện trạng từng địa phương, không thực hiện cơ học. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều cơ sở giáo dục phân tán, nhiều trường có nhiều điểm trường lẻ, việc sắp xếp trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư.

“ Khi giảm được các đầu mối quản lý, nhân viên gián tiếp theo lộ trình phù hợp, địa phương sẽ có thêm điều kiện bố trí nguồn lực cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, góp phần giải quyết yêu cầu về giáo viên ở một số cấp học. Bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2026

Từ những kết quả bước đầu sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, việc tiếp tục sắp xếp trường học được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đội ngũ nhà giáo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.