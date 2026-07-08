Tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, Chính phủ quy định cụ thể về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với lãnh đạo, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Ngày 5/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Sắp xếp, bố trí lãnh đạo cấp phó và nhân sự hỗ trợ giáo dục

Nghị quyết quy định, đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng hoặc giám đốc.

Trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc phó giám đốc, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc phó giám đốc.

Các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục (bao gồm trường chính, phân hiệu, điểm trường), mỗi vị trí được bố trí 1 người.

Trường hợp thuộc loại hình trường có học sinh nội trú, bán trú có quy mô từ 40 lớp trở lên thì được bố trí tối đa 2 kế toán.

Các vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm, thư viện, giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, công nghệ thông tin (hoặc quản trị công sở), y tế trường học được bố trí riêng cho trường chính và mỗi phân hiệu. Mỗi vị trí việc làm quy định tại điểm này được bố trí 01 người.

Đối với trường trung cấp, trường trung học nghề, mỗi trường có 1 hiệu trưởng; số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về số lượng cấp phó theo Nghị định số 299/2026/NĐ-CP.

Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, mỗi cơ sở giáo dục có 1 giám đốc; trụ sở chính được bố trí 1 phó giám đốc, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó giám đốc.

Nhân sự hỗ trợ giáo dục đối với trường trường trung cấp, trường trung học nghề: Số lượng thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục và quy định của pháp luật có liên quan.

Bố trí sắp xếp đối với số cán bộ quản lí, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại

Nghị quyết quy định, đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại, bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo

Số lượng hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại sau khi sắp xếp đủ theo quy định trên nếu có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, bố trí vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu số lượng người làm việc theo định mức quy định. Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới thì giữ mã số, chức danh và hệ số lương đang được hưởng.

Khi đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới sau sắp xếp thì bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo vị trí việc làm đó hoặc bố trí bậc nghề nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 3 năm (36 tháng) kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm mới.

Nếu không đáp ứng thì thực hiện chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cần thiết do cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Không bố trí vào vị trí y tế trường học nếu không đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm.

Không bố trí vào vị trí việc làm kế toán nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm kế toán hoặc thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định.

Bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo nếu đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo và đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng ngay vị trí việc làm nhà giáo.

Số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp đủ theo quy định trên thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Bảo lưu phụ cấp đối với cán bộ quản lí thôi giữ chức vụ hoặc bổ nhiệm chức vụ mới thấp hơn sau sắp xếp

Trường hợp thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2028.

Việc bố trí cơ cấu, số lượng hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.