Sarajevo và Inter Turku chia điểm nhờ bàn gỡ phút 90 FK Sarajevo hòa Inter Turku 1-1 ở lượt đi vòng loại 1 Europa Conference League, khi Barisic gỡ hòa ngay phút cuối sau khi Conteh mở tỷ số từ phút 8. Kết quả hòa khiến cả hai đội đều chưa định đoạt được ưu thế trước lượt về.

FK Sarajevo 1 - 1 Inter Turku Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Sarajevo tiếp đón Inter Turku.

8' Conteh mở điểm sớm cho Inter Turku Phút 8, A. Conteh dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của L. Essomba, giúp Inter Turku vượt lên dẫn 0-1 ngay trên sân FK Sarajevo. Bàn thắng đến rất sớm, mở ra thế trận thuận lợi cho đội khách ở loạt trận vòng sơ loại thứ nhất Europa Conference League.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FK Sarajevo thay người ngay đầu hiệp hai Bước vào hiệp hai, FK Sarajevo tung B. Barisic vào sân thay R. Gojkovic nhằm tìm thêm sinh lực cho cuộc rượt đuổi. Đội chủ nhà đang bị Inter Turku dẫn 0-1 sau bàn thắng mở tỷ số ở phút 8, và cần một sự thay đổi để xoay chuyển cục diện trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

46' Sarajevo xáo trộn tuyến giữa ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu, FK Sarajevo tung S. Meite vào sân thay G. Cimirot . Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 sau bàn thua sớm từ phút 8, cho thấy quyết tâm xoay chuyển cục diện ngay từ đầu hiệp phụ.

52' Meite phải nhận thẻ vàng ở phút 52 Phút 52, S. Meite của FK Sarajevo nhận thẻ vàng khi đội nhà đang bị dẫn 0-1 trước Inter Turku. Chủ nhà đang cần sự tỉnh táo để tránh thêm rắc rối kỷ luật trong lúc tìm bàn gỡ.

60' FK Sarajevo xáo trộn hàng tiền vệ Phút 60, HLV FK Sarajevo rút L. Mikic để tung F. Kosi vào sân trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-1 trước Inter Turku. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Sarajevo mất người vì thẻ vàng của S. Meite, có thể nhằm làm mới lối chơi và tìm bàn gỡ.

63' Sarajevo nhận thẻ vàng thứ hai trong trận Phút 63, M. Kupresak của FK Sarajevo phải nhận thẻ vàng, đây đã là chiếc thẻ thứ hai của đội chủ nhà sau khi S. Meite bị phạt cảnh cáo ở phút 52. Sarajevo đang chịu sức ép lớn khi bị dẫn trước 0-1 và giờ phải chơi cẩn trọng hơn để tránh nhận thêm thẻ phạt.

73' FK Sarajevo xoay người, tung Agyekum vào sân Phút 73, HLV FK Sarajevo thực hiện thay đổi khi rút F. Kyeremeh để đưa J. Agyekum vào sân. Đây là lúc đội chủ nhà đang chịu sức ép lớn, khi đã có tới hai cầu thủ nhận thẻ vàng và vẫn bị Inter Turku dẫn trước sau bàn thắng sớm từ phút thứ 8.

74' Inter Turku xoay người, tăng cường sức trẻ Phút 74, Inter Turku thực hiện thay đổi khi đưa I. Jarvinen vào sân, thay cho J. Tuominen . Đội khách đang tạm dẫn 0-1 trước FK Sarajevo và có thể muốn giữ nhịp trận đấu ổn định trong bối cảnh chủ nhà đã nhận hai thẻ vàng ở khoảng thời gian trước đó.

74' Inter Turku xoay người, tung Botue vào sân Phút 74, HLV Inter Turku thực hiện sự thay đổi khi rút A. Conteh ra nghỉ, đưa J. Botue vào sân. Đội khách đang tạm dẫn FK Sarajevo 0-1 và sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm giữ nhịp cũng như sức bền cho tuyến trên trong quãng thời gian còn lại.

83' Inter Turku tranh thủ làm mới hàng công Phút 83, Tauriainen được tung vào sân thay Essomba bên phía Inter Turku. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và có vẻ muốn giữ chân đồng đội, bảo toàn thành quả có được từ pha lập công phút thứ 8.

85' Sarajevo tung Hujber, cần bàn gỡ gấp Phút 85, HLV FK Sarajevo tung L. Hujber vào sân thay M. Kupresak , người vừa nhận thẻ vàng trước đó. Đội chủ nhà đang cần một luồng sinh lực mới để tìm bàn gỡ, khi vẫn bị Inter Turku dẫn trước sau pha lập công phút thứ 8.

88' Inter Turku tranh thủ làm mới hàng công Phút 88, Salomaa vào sân thay Jephta bên phía Inter Turku khi đội khách đang bảo vệ lợi thế 0-1 trước FK Sarajevo. Sự thay đổi này giúp Inter Turku có thêm sức lực tươi mới cho quãng thời gian cuối trận đầy căng thẳng.

90+4' Kịch tính phút bù giờ, Sarajevo gỡ hòa 1-1 Phút 90+4, B. Barisic không bỏ lỡ cơ hội, đưa bóng vào lưới giúp FK Sarajevo gỡ hòa 1-1 trong những giây phút cuối cùng của trận đấu. Bàn thắng đúng lúc xóa đi nỗi thất vọng sau bàn mở tỷ số của Inter Turku ngay từ phút thứ 8, dù chủ nhà phải chơi thiếu tập trung với hai thẻ vàng phải nhận trước đó.

KT Kết thúc: FK Sarajevo 1-1 Inter Turku Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:52 10/07/2026

FK Sarajevo sẽ chào đón Inter Turku trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra vào lúc 02h00 ngày 10/7. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế ngay từ vòng đấu sơ loại của giải đấu cấp châu lục.

Bối cảnh trận đấu

UEFA Europa Conference League luôn là sân chơi giàu tính cạnh tranh dành cho các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá chưa có suất tham dự trực tiếp các giải đấu lớn hơn của châu Âu. Đối với FK Sarajevo, việc được thi đấu trên sân nhà ngay từ lượt đi được xem là lợi thế đáng kể, khi yếu tố sân bãi và sự ủng hộ của khán giả nhà thường đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu mang tính loại trực tiếp.

Trong khi đó, Inter Turku bước vào trận đấu với tư cách đại diện của bóng đá Phần Lan, mang theo mục tiêu tạo bất ngờ trên đất khách. Các trận đấu vòng loại châu Âu thường chứng kiến sự thận trọng từ cả hai phía, khi mỗi đội đều ý thức rõ tầm quan trọng của kết quả lượt đi đối với cục diện chung của cặp đấu.

Dự đoán chiến thuật

Trên sân nhà, FK Sarajevo nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công nhằm tạo cách biệt trước khi bước vào lượt về. Việc kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu có thể giúp đội chủ nhà tạo áp lực tâm lý lên đối thủ, đồng thời tận dụng sự ủng hộ từ khán đài.

Ngược lại, Inter Turku được dự đoán sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, hạn chế khoảng trống để tránh bị đối thủ khai thác, đồng thời chờ đợi các cơ hội phản công nhằm ghi được bàn thắng quý giá trên sân khách - yếu tố có thể mang ý nghĩa quyết định khi hai đội gặp lại nhau ở lượt về.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà, FK Sarajevo được đánh giá là đội có phần nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, bóng đá vòng loại châu Âu luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và Inter Turku hoàn toàn có thể tạo ra thử thách không nhỏ nếu tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc phản công nhanh.

Trận đấu hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn ngay từ lượt đi, đặt nền tảng quan trọng cho cục diện chung cuộc của cặp đấu tại vòng loại UEFA Europa Conference League.

Phong độ gần đây của FK Sarajevo

04/07/2026: Zrinjski 2-1 FK Sarajevo (Thua)

02/07/2026: Sutjeska 1-2 FK Sarajevo (Thắng)

26/05/2026: FK Sarajevo 1-0 Zeljeznicar Sarajevo (Thắng)

22/05/2026: Velež 2-3 FK Sarajevo (Thắng)

16/05/2026: FK Sarajevo 2-2 Siroki Brijeg (Hòa)

Phong độ gần đây của Inter Turku

30/06/2026: VPS 2-3 Inter Turku (Thắng)

27/06/2026: Mariehamn 0-2 Inter Turku (Thắng)

23/06/2026: Inter Turku 1-1 SJK (Hòa)

17/06/2026: HJK Helsinki 3-3 Inter Turku (Hòa)

13/06/2026: Inter Turku 0-0 AC Oulu (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

FK Sarajevo (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Inter Turku (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

FK Sarajevo: Không có thông tin chấn thương

Inter Turku: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

FK Sarajevo thắng: 33%

Hòa: 33%

Inter Turku thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

FK Sarajevo: bàn

Inter Turku: bàn

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