Đời sống Sát hạch lái xe ban đêm: Giải tỏa áp lực sau nhiều tháng chờ đợi Vào những ngày cuối tháng 7/2025, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Bình Thuận - Cát Tường Minh (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), ánh đèn vẫn sáng rực dù đã khuya. Các thí sinh đến từ khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng bắt đầu bước vào kỳ thi sát hạch lái xe, một kỳ thi đặc biệt diễn ra ngoài giờ hành chính thông thường.

Nhiều thí sinh luyện tập thực hành trong đêm

Phòng thi sáng đèn, sân bãi nhộn nhịp

Đây là một phần trong đợt sát hạch cao điểm diễn ra từ ngày 21 đến 31/7/2025 do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức, nhằm giải quyết cho hơn 2.100 học viên học lái xe ô tô đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng chưa thể tham gia kỳ thi sát hạch, do giai đoạn chuyển tiếp giữa Bộ GTVT và Bộ Công an.

Vào tối 29/7, tại Trung tâm Cát Tường Minh, các phòng thi lý thuyết và mô phỏng các tình huống giao thông được bố trí ngăn nắp, ánh đèn sáng dịu nhẹ.

Các thí sinh lần lượt được gọi tên, kiểm tra danh sách và tiến vào phòng máy. Mỗi người ngồi trước màn hình máy tính, tập trung cao độ cho bài thi lý thuyết và mô phỏng.

Trong khi đó, dưới sân bãi, nhiều thí sinh vẫn đang tích cực luyện tập dưới ánh đèn chiếu sáng khắp khu vực.

Anh Đỗ Duy Minh (xã Hàm Thuận) “ Tôi đã hoàn thành khóa học từ lâu, nhưng mãi đến giờ mới có lịch thi sát hạch. Luyện tập ban đêm, sáng mai vào phần thực hành tôi sẽ an tâm hơn.

Không chỉ anh Minh mà còn nhiều thí sinh khác cũng tận dụng những giờ phút hiếm hoi của đêm để ôn luyện.

Chị Lê Thị Mai Thư, một thí sinh đăng ký thi từ cuối năm 2024, chia sẻ: “Tôi học từ năm 2024, nhưng đến thời điểm này mới được tham gia thi sát hạch. Vì vậy, bản thân vừa mừng vừa lo. Tôi sẽ cố gắng để thi tốt”.

Số lượng thí sinh đông nên tổ chức thi ban đêm sẽ đáp ứng được chờ đợi của người dân

Phân ca thi ngày - đêm, không để ai bị lỡ cơ hội

Để đảm bảo an toàn và giải quyết lượng thí sinh lớn, công tác sát hạch được chia thành phần thi lý thuyết và mô phỏng các tình huống giao thông vào ban đêm, còn phần sát hạch thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường sẽ được tổ chức vào ban ngày.

Việc phân chia ca thi như vậy giúp tận dụng tối đa thời gian, tránh tình trạng dồn ứ thí sinh, đồng thời giảm áp lực cho các cán bộ sát hạch.

Trung tá Nguyễn Thị Hà My, Phó Đội trưởng Đội sát hạch cấp GPLX, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng “ Đợt sát hạch này, chúng tôi huy động toàn bộ sát hạch viên, làm việc cả ngày lẫn đêm. Không chỉ tổ chức sát hạch vào ban ngày, mà còn linh hoạt bố trí thi vào ban đêm để giải quyết số lượng thí sinh kịp thời.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng lịch thi sớm và phối hợp với Trung tâm sát hạch chuẩn bị đầy đủ điều kiện về sân bãi, xe sát hạch, hệ thống máy móc, trang thiết bị và nhân lực. Các hội đồng sát hạch được tổ chức luân phiên, có mặt từ sáng sớm cho đến hết giờ thi đêm.

Mặc dù thời gian làm việc kéo dài, các cán bộ sát hạch vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc, tận tâm và hỗ trợ thí sinh một cách chu đáo.

“Chúng tôi xác định tinh thần phục vụ Nhân dân. Thi vào ban đêm vất vả hơn, nhưng để giúp người dân không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi thấy điều này thật xứng đáng”, Trung tá Hà My chia sẻ.

Các thí sinh chờ đợi để thi lý thuyết và mô phỏng

Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Cát Tường Minh cho biết: Đơn vị một trong những trung tâm sát hạch loại 2 của tỉnh Lâm Đồng, mới được Cục Cảnh sát giao thông cấp giấy phép sát hạch từ ngày 19/7/2025, có diện tích rộng 80.000 m², được trang bị hệ thống máy tính, sân bãi, và xe sát hạch đạt quy chuẩn theo quy định. Hiện tại, trung tâm đang trong lộ trình nâng cấp lên loại 1.

“Ngoài công tác chuyên môn, trung tâm còn hỗ trợ công tác chuẩn bị thiết bị và tổ chức tiếp đón thí sinh vào các khung giờ linh hoạt, kể cả ban đêm”, ông Thọ nói.

Đến hết ngày 31/7, đợt cao điểm sát hạch do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã giải quyết phần lớn số thí sinh đã được đào tạo và hoàn thành chương trình có nhu cầu sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Những thí sinh không đạt hoặc vắng mặt sẽ được tiếp tục bố trí thi sát hạch vào tháng 8.

Mặc dù việc tổ chức thi vào ban đêm khá vất vả, nhưng đây là giải pháp linh hoạt và kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an và sự phối hợp chặt chẽ từ phía trung tâm, giúp thí sinh nhanh chóng hoàn thành thủ tục sát hạch mà không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào.