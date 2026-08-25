Đời sống Sau mưa lũ, dựng lại sinh kế Sau những đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều gia đình ở xã Hàm Thuận Bắc chịu thiệt hại nặng đang từng bước ổn định cuộc sống. Hơn 8 tháng qua, các chính sách an sinh và những phần quà hỗ trợ kịp thời đã giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Nhưng để cuộc sống thực sự ổn định, điều quan trọng là khôi phục sinh kế, trao cho người dân “cần câu” để tự mình vươn lên.

Trao gà giống cho bà con vùng lũ ở Hàm Thuận Bắc

Hỗ trợ ổn định cuộc sống

Sau lũ, chính quyền xã Hàm Thuận Bắc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm huy động nguồn lực chăm lo cho người dân bị thiệt hại, với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Hơn 17.600 phần quà, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 5,6 tỷ đồng được trao đến người dân; cùng với đó là hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ trực tiếp. Những bao gạo, thùng mì, chai nước sạch… được chuyển về từng thôn, từng hộ, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong những ngày đầu sau lũ.

55 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cũng được phân bổ cho 12/12 thôn bị ảnh hưởng. Khi nhiều gia đình chưa thể khôi phục sản xuất, nguồn lương thực này giúp người dân bảo đảm cuộc sống trước mắt. Các “Chợ 0 đồng” cũng được tổ chức, mang thêm nhu yếu phẩm đến với bà con vùng lũ.

Không chỉ hỗ trợ đời sống, việc khôi phục nhà ở cũng được chú trọng. 13 căn nhà hư hỏng được hỗ trợ sửa chữa, 6 căn nhà bị sập hoàn toàn được xây mới trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Mỗi căn trị giá 120 triệu đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Cứu trợ cùng sự chung tay của lực lượng quân đội, công an và người dân địa phương.

13.000 con gà giống trao cho bà con xã Hàm Thuận Bắc

Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc cho biết, địa phương đã nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các cấp, ngành, đoàn thể và tổ chức thiện nguyện. Trong đó, nhiều nguồn lực được dành để xây dựng lại chuồng trại, nhà ở, hỗ trợ con giống, vật nuôi để người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trao “cần câu” sinh kế

Nếu lương thực, tiền mặt và nhà ở giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt thì khôi phục sinh kế mới là yếu tố quyết định để ổn định cuộc sống lâu dài. Sau lũ, nhiều hộ dân ở Hàm Thuận Bắc mất toàn bộ đàn gia súc, gia cầm. Với người nông dân, vật nuôi vừa là tài sản, vừa là nguồn thu nhập chính của gia đình. Chị Trần Thị Bông, thôn Dân Hòa chia sẻ: “Có lúc tôi nghĩ không biết có thể gượng dậy nổi sau thiên tai. Nay được hỗ trợ con giống, gia đình rất biết ơn và có thêm động lực để tiếp tục sản xuất”.

Nhiều chuồng trại chỉ còn lại bùn đất. Để tái đàn, người dân cần con giống, vốn và thời gian. Vì vậy, hỗ trợ con giống, khôi phục chăn nuôi được địa phương xác định là một trong những giải pháp trọng tâm giúp người dân từng bước khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Hoa trái đã nở hoa trên những cánh đồng bị lũ quét đi qua

Mới đây, nhiều hộ dân vùng lũ ở Hàm Thuận Bắc được hỗ trợ gần 500 triệu đồng từ các tổ chức, nhà hảo tâm để tái sản xuất, khôi phục chăn nuôi. Trong đó, 13.000 con gà giống được trao cho 260 hộ, mỗi hộ 50 con, giúp người dân có thêm điều kiện bắt đầu lại sau khi mất vốn liếng, tài sản do lũ cuốn trôi. Đây là bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang phục hồi sinh kế lâu dài. Khi có con giống và điều kiện sản xuất, người dân có thể từng bước khôi phục nguồn thu nhập, chủ động ổn định cuộc sống.

Điều đáng quý sau những mất mát là người dân không chỉ nhận được sự sẻ chia mà còn được tiếp sức trở lại với ruộng vườn, chuồng trại và công việc quen thuộc. Từ sự chung tay ấy, mỗi gia đình có thêm điều kiện tự mình gây dựng lại cuộc sống.

Thiên tai có thể cuốn đi tài sản chỉ trong một đêm, nhưng hành trình hồi sinh bắt đầu từ sự sẻ chia và nỗ lực của chính người dân. Với Hàm Thuận Bắc, phục hồi sau lũ là khôi phục sinh kế, bảo đảm an sinh, để người dân từng bước đứng vững và đi tiếp bằng chính đôi tay của mình.

Người dân vùng lũ đã yên tâm lao động sản xuất