Nhịp cầu bạn đọc Sau sáp nhập xã: Người dân có cần phải đổi lại giấy tờ? Phường nơi tôi cư trú vừa được sáp nhập vào một đơn vị hành chính mới theo quyết định của tỉnh. Vậy các loại giấy tờ cá nhân và giấy tờ pháp lý như căn cước công dân, sổ đỏ, có còn giá trị sử dụng không?

Ảnh minh họa

Trả lời:

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên toàn quốc, kèm theo đó là việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại nhiều tỉnh, thành. Điều người dân quan tâm nhất chính là sự ổn định pháp lý của giấy tờ cá nhân và tổ chức sau khi địa giới thay đổi.

Căn cứ Điều 21 của Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 có quy định về chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức như sau:

- Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Như vậy, sau khi đã hoàn tất việc sáp nhập xã và giải thể cấp huyện, người dân không bắt buộc phải đổi các loại giấy tờ đã được cấp trước đó nếu giấy tờ đó còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp đối với những loại giấy tờ cần thiết, bị ảnh hưởng bởi việc sáp nhập đơn vị hành chính thì Ủy ban nhân dân địa phương mới tổ chức triển khai việc chuyển đổi, và không thu các loại phí, lệ phí đối với các loại giấy tờ này cho người dân.

Bên cạnh đó, theo Bộ Công an, sau sáp nhập, người dân sẽ không bắt buộc phải đổi giấy tờ, nhưng để thuận tiện, Bộ Công an khuyến khích người dân thay đổi thông tin theo địa giới hành chính mới. Ngoài ra, Bộ Công an cũng sẽ chạy lại hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật các thay đổi này và việc cập nhật sẽ được thực hiện miễn phí.

Về phía địa phương, nhiều tỉnh như Nghệ An, Thái Bình, Bình Định đã chủ động ban hành hướng dẫn cụ thể và triển khai các điểm hỗ trợ người dân chuyển đổi thông tin giấy tờ.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc giao dịch trong tương lai, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo công dân, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, thực hiện việc chuyển đổi thông tin, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, các thao tác thực hiện trên nền tảng số khá dễ dàng.

Trên đây là giải đáp về việc sử dụng và chuyển đổi giấy tờ cá nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính theo quy định hiện hành. Bạn đọc có câu hỏi liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vui lòng gửi về email: bandocbaonhandan@gmail.com để được hỗ trợ, giải đáp.