Savinho muốn rời Man City, Tottenham theo đuổi thương vụ trị giá 60 triệu bảng Savinho được cho đã đề nghị rời Manchester City để tìm thêm thời gian thi đấu. Tottenham Hotspur xem cầu thủ chạy cánh 22 tuổi là mục tiêu ưu tiên cho hành lang trái.

Savinho được cho đã thông báo với Manchester City về mong muốn rời đội trong mùa hè này, mở ra cơ hội đáng kể cho Tottenham Hotspur trong cuộc đua chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 22 tuổi. Theo Fabrizio Romano, lý do chính là Savinho muốn được thi đấu thường xuyên hơn để phát triển sự nghiệp.

Tottenham đã theo dõi Savinho từ mùa hè năm ngoái và vẫn đặt anh lên đầu danh sách tăng cường hàng công. Mức phí để đưa cầu thủ người Brazil rời Etihad được dự kiến vào khoảng 60 triệu bảng, trong khi quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Manchester City.

Savinho được cho muốn rời Man City hè này. Ảnh: Manchester City FC.

Thời lượng ra sân là nút thắt của Savinho tại Man City

Mùa giải vừa qua, Savinho ra sân 36 trận trên mọi đấu trường cho Manchester City nhưng chỉ có 14 lần đá chính. Anh ghi 4 bàn và kiến tạo 3 bàn, những con số cho thấy cầu thủ này có đóng góp nhất định nhưng chưa chiếm được vị trí ổn định trong đội hình.

Khả năng cạnh tranh ở hai hành lang khiến cơ hội của Savinho bị thu hẹp. Nguồn tin cho biết anh phải xếp sau Rayan Cherki, Jeremy Doku, Antoine Semenyo và Phil Foden, trong khi Jack Grealish cũng trở lại sau thời gian cho mượn tại Everton.

Romano viết trên X rằng Savinho đã trực tiếp báo với Manchester City về ý định ra đi. Thông điệp của cầu thủ 22 tuổi khá rõ ràng: anh cần thêm số phút thi đấu ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, thay vì tiếp tục chấp nhận vai trò luân phiên.

Vì sao Tottenham ưu tiên Savinho

Tottenham đang hướng đến việc làm mới một phần ba mặt trận tấn công, với một tiền đạo cắm và một cầu thủ chạy cánh trái là hai nhu cầu nổi bật. Savinho được xem là phương án ưu tiên, dù đội bóng Bắc London cũng quan tâm Rafael Leao và Andreas Schjelderup.

Sự quan tâm này xuất phát từ vấn đề kéo dài ở hành lang trái sau khi Son Heung-min rời vai trò thủ lĩnh của đội. Theo nguồn, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani, Richarlison và Matthys Tel đều chưa tạo được dấu ấn đủ thuyết phục ở vị trí này.

Trong bối cảnh đó, Savinho mang đến một hồ sơ phù hợp hơn về độ tuổi và nhu cầu khẳng định vị trí. Việc anh chỉ đá chính 14 trong 36 trận ở Manchester City cũng lý giải vì sao Tottenham tin rằng một dự án trao vai trò lớn hơn có thể thuyết phục cầu thủ này.

Manchester City vẫn nắm lợi thế trong đàm phán

Mong muốn ra đi của Savinho không đồng nghĩa Manchester City sẽ hạ giá. Cầu thủ này mới gia hạn hợp đồng cách đây 10 tháng, vì vậy mức phí khoảng 60 triệu bảng được cho là khó thay đổi dù Tottenham đang có tín hiệu tích cực.

AC Milan cũng được nhắc đến như một đội quan tâm Savinho, trong trường hợp cần thay thế Rafael Leao. Tuy nhiên, Tottenham được cho vẫn tự tin về khả năng hoàn tất thương vụ, sau quá trình theo đuổi kéo dài từ mùa hè năm ngoái.

Với Savinho, đây là lựa chọn giữa việc cạnh tranh trong một hàng công đông đúc ở Manchester City và cơ hội trở thành nhân tố quan trọng hơn trong kế hoạch tái thiết của Tottenham. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mức giá mà Manchester City yêu cầu và khả năng Spurs đáp ứng điều đó.