SC Braga hạ Železničar Pančevo, Horta định đoạt trận đấu Ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League tại Stadion FK Zeleznicar Pancevo, SC Braga thắng Železničar Pančevo 1-0 nhờ bàn thắng của Horta phút 67. Đội khách ra về với chiến thắng, còn Železničar Pančevo nhận thất bại trên sân nhà.

Železničar Pančevo 0 - 1 SC Braga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Železničar Pančevo tiếp đón SC Braga.

19' J. Jevremovic nhận thẻ vàng Phút 19, J. Jevremovic của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' SC Braga thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', SC Braga đưa Gabriel Silva vào sân thay G. Martinez. Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

61' Železničar Pančevo thay người phút 61 Phút 61', Železničar Pančevo đưa M. Amadou Sabo vào sân thay C. Lhernault. Khi tỷ số vẫn là 0-0, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm kiếm đột biến.

61' Železničar Pančevo thay người phút 61 Phút 61', D. Ankeye vào sân thay N. Jovanovic bên phía Železničar Pančevo.

65' Z. Popovic nhận thẻ vàng phút 65 Phút 65, Z. Popovic của Železničar Pančevo nhận thẻ vàng sau tình huống Roughing.

67' R. Horta đưa SC Braga vượt lên Phút 67, R. Horta thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho SC Braga. Đội khách đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong trận đấu tại Stadion FK Zeleznicar Pancevo.

71' SC Braga thay người ở phút 71 Phút 71, F. Navarro vào sân thay D. Rodrigues bên phía SC Braga. Đội khách có sự điều chỉnh sau khi vươn lên dẫn trước Železničar Pančevo.

71' SC Braga thay người ở phút 71 Phút 71', SC Braga đưa D. E. Tiknaz vào sân thay J. Moutinho. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự sau khi vượt lên dẫn trước.

78' N. Vidojevic nhận thẻ vàng phút 78 Phút 78, N. Vidojevic của Železničar Pančevo bị phạt thẻ vàng vì lỗi Holding. Đội chủ nhà tiếp tục gặp bất lợi khi đang bị SC Braga dẫn 0-1.

79' Železničar Pančevo thay người ở phút 79 Phút 79, Železničar Pančevo đưa A. Kuljanin vào sân thay S. Pedro. Sự điều chỉnh này đến khi đội chủ nhà đang bị SC Braga dẫn trước, trong nỗ lực tạo thêm khác biệt ở những phút cuối.

79' Železničar Pančevo thay người phút 79 Phút 79', Železničar Pančevo đưa D. Tosic vào sân thay K. Sekularac. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Železničar Pančevo đang bị SC Braga dẫn 0-1, trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

81' Gabriel Silva nhận thẻ vàng Phút 81', Gabriel Silva của SC Braga nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo. SC Braga vẫn đang dẫn Železničar Pančevo 0-1.

82' SC Braga thay người ở phút 82 Phút 82, SC Braga thay người: D. Huseinbasic vào sân, R. Horta rời cuộc chơi. Đội khách có thể đang muốn duy trì lợi thế 1-0 trong những phút cuối.

90+1' F. Navarro nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1, F. Navarro của SC Braga nhận thẻ vàng vì lỗi truy cản. Đây là diễn biến đáng chú ý trong những phút cuối khi SC Braga đang dẫn trước.

KT Kết thúc: Železničar Pančevo 0-1 SC Braga Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Železničar Pančevo vs SC Braga

Thời gian: 02:00 ngày 23/07/2026

Sân vận động: Stadion FK Zeleznicar Pancevo

Železničar Pančevo sẽ tiếp đón SC Braga tại UEFA Europa Conference League trong một trận đấu mà dữ liệu đối đầu gần nhất chưa cho thấy sự vượt trội của bên nào. Hai đội mới gặp nhau một lần, với kết quả hòa, vì vậy cuộc so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách mỗi bên nhập cuộc và kiểm soát những thời điểm quan trọng.

Thế đối đầu cân bằng

Ở lần đối đầu gần nhất, Železničar Pančevo và SC Braga đều không giành chiến thắng. Kết quả này cho thấy khoảng cách giữa hai đội trong lần chạm trán trước không được thể hiện bằng ưu thế rõ ràng của một bên.

Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu là chưa đủ để hình thành kết luận chắc chắn về tương quan lâu dài. Vì vậy, trận đấu tại Stadion FK Zeleznicar Pancevo sẽ là phép thử mới, nơi cả hai đội cần tạo ra khác biệt bằng màn trình diễn thực tế thay vì dựa vào lịch sử.

Điểm then chốt trước giờ bóng lăn

Dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào đang chiếm ưu thế về nhân sự, khả năng tổ chức lối chơi hay hiệu quả trong các tình huống tấn công và phòng ngự.

Trong bối cảnh ấy, khả năng duy trì sự tập trung sẽ đặc biệt quan trọng. Železničar Pančevo có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, trong khi SC Braga bước vào màn so tài với mục tiêu tạo ra kết quả tích cực trên sân khách. Dù vậy, lợi thế này không nên được xem là yếu tố quyết định khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ hoặc lực lượng.

Nhận định trận đấu

Thế cân bằng từ lần gặp gần nhất khiến trận đấu này khó được đánh giá theo hướng một chiều. Cả Železničar Pančevo và SC Braga đều cần thể hiện rõ hơn khả năng kiểm soát thế trận, tận dụng cơ hội và giữ cấu trúc phòng ngự trong từng giai đoạn.

Nhìn chung, đây là màn so tài chưa có ứng viên nổi trội dựa trên những thông tin được cung cấp. Kết quả hòa trong lần đối đầu trước là cơ sở duy nhất để nhận diện sự giằng co, còn diễn biến cụ thể sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của hai đội tại Stadion FK Zeleznicar Pancevo.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Železničar Pančevo · 0 thắng 1 hòa SC Braga · 0 thắng Železničar Pančevo 0 - 0 SC Braga Hòa

Železničar Pančevo 5 trận gần nhất H T T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới SC Braga 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới