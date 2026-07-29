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    Sẽ rà soát nội dung mô phỏng tình huống giao thông trong đào tạo lái xe

    29/07/2026 15:09

    Cục Đường bộ Việt Nam xin tiếp thu, thực hiện rà soát Danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống quy định tại Thông tư số 17/2026/TT-BXD.

    Theo phản ánh của ông Nguyễn Vũ Duy Hoài, tại khoản 2 Điều 16, khoản 2 phần "Danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống" trong Thông tư số 17/2026/TT-BXD, nội dung câu trả lời của các tình huống thuộc Chương 6 mô phỏng không trùng khớp với nội dung của các video mô phỏng tương ứng.

    Việc nội dung văn bản không khớp với video có thể gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo trong quá trình xây dựng phần mềm, biên soạn tài liệu và hướng dẫn học viên ôn tập.

    Ông Hoài đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra, đối chiếu lại nội dung các tình huống thuộc Chương 6 và có hướng dẫn hoặc đính chính nếu phát hiện sai sót.

    Cục Đường bộ Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

    Cục Đường bộ Việt Nam trân trọng cảm ơn ông đã quan tâm, nghiên cứu và có ý kiến phản ánh đối với nội dung đào tạo lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam xin tiếp thu, thực hiện rà soát Danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống quy định tại Thông tư số 17/2026/TT-BXD ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với 120 kịch bản đã được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) phê duyệt tại Quyết định số 6013/QĐ-TCĐBVN ngày 08/12/2021 ban hành kịch bản phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô và nội dung các video mô phỏng đã ban hành và sẽ xem xét, điều chỉnh (nếu có nội dung chưa thống nhất).

    Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có văn bản đề nghị các Sở Xây dựng chỉ đạo các Cơ sở đào tạo lái xe phối hợp rà soát và sử dụng Danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống quy định tại Thông tư số 17/2026/TT-BXD phù hợp với kịch bản được phê duyệt và nội dung các video mô phỏng đã ban hành để tổ chức kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo lái xe cho các học viên học lái xe ô tô theo quy định.


    Theo baochinhphu.vn
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      Sẽ rà soát nội dung mô phỏng tình huống giao thông trong đào tạo lái xe
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